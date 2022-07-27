У Херсона Россия попросилась к отступлению; Америка заключает контракт с Greiner

Украинские силы с помощью поставленной из США высокоточной артиллерии серьезно повредили мост, критически важный для линий снабжения российских военных в оккупированном Херсоне, заявили в среду украинские официальные лица.

«Успешные ракетные удары украинской армии по мостам через Днепр создают неразрешимую дилемму для российских оккупантов в Херсоне». Министерство обороны Украины написало в Twitter.. «Отступи или будь уничтожен #UAarmy. Выбор за ними».

Мост является одним из двух переходов через реку, по которым Россия переправляет личный состав и технику на оккупированные территории. Удар был направлен не на разрушение моста, а на то, чтобы сделать его непригодным для использования российскими военными, заявила Наталья Куменюк, пресс-секретарь оперативного командования Украины «Юг».

В последние недели украинцы использовали поставленную США реактивную артиллерийскую систему высокой мобильности. Россия полагалась на менее точную артиллерию для беспорядочного обстрела гражданских районов с тех пор, как пять месяцев назад началось ее вторжение.

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Другие разработки:

► «Герой Украины» погиб в бою во вторник, заявили военные 28-летний майор Александр Кукурба был начальником разведки тактической авиации. В апреле Кукурба был удостоен звания Героя Украины и Военной Золотой Звезды за личное мужество и доблесть. Трехдневный траур начался в среду.

►Германия одобрила продажу 100 танковых гаубиц на сумму 1,7 миллиарда долларов, согласно Der Spiegel и другим сообщениям СМИ. Сделка стоит в три раза больше, чем Германия до сих пор предлагала Украине.

►Украина оценивает общие военные потери России в более чем 40 000 военнослужащих убитыми или ранеными, при этом уничтожено 1 738 танков и 3 971 бронемашина. Ни одна страна не публикует данные о собственных потерях.

►Инфляция в Украине выросла до 21,5% в июне с 10% в январе, «главным образом, в результате потрясений, вызванных войной, и глобального ценового давления», сообщил Национальный банк Украины.

►Парламент Украины утвердил депутата Андрея Костина, убежденного сторонника партии президента Владимира Зеленского, на должность генерального прокурора. Костин заменил Ирину Венедиктову, уволенную в этом месяце на фоне опасений по поводу измены в рядах ведомства.

США сделали «существенное» предложение освободить американца Гринера

Звезда WNBA Бриттни Гринер и американец Пол Уилан могут быть освобождены из плена в России в соответствии с условиями сделки, предложенной администрацией Байдена, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

Пока неясно, примет ли Россия эту сделку, но то, что Блинкен ее принял, и его откровение о том, что он впервые с начала войны хочет связаться с кремлевским партнером, представляет собой серьезное изменение прежней политики.

Блинкен сказал, что США несколько недель назад внесли «содержательное предложение на стол», чтобы облегчить их освобождение, и он намерен изложить свою позицию на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Блинкен не раскрыл детали потенциального обмена пленными, но CNN сообщил, что Соединенные Штаты передали Виктора Бута, российского торговца оружием по прозвищу «Торговец смертью».

Гринер был арестован по обвинению в хранении наркотиков в московском аэропорту в феврале. В среду он дал показания в российском суде, заявив, что его переводчик перевел только часть того, что он сказал, когда его допрашивали после задержания. Гринер показал, что ему не объяснили его права или доступ к адвокату, и ему было приказано подписать документы, которые он не понял.

31-летний Гринер признал себя виновным в совершении преступлений, связанных с наркотиками, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Зеленский: Визит Байдена станет «большим сигналом» поддержки

Визит Джо Байдена в Украину станет «отличным сигналом» поддержки истерзанной войной нации, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое транслировалось в среду на телеканале TalkTV в Великобритании. Белый дом не сообщил о планах визита Байдена в Кейв.

Зеленский отметил, что первая леди Джилл Байден получила восторженные отзывы во время визита в Украину в День матери. А Зеленский заявил, что визит его жены в Белый дом и Конгресс был хорошо воспринят в США.

«Визит президента Байдена в Украину станет самым сильным сигналом поддержки Украины», — сказал Зеленский.

Филиппинское правительство отменило планы закупки 16 российских военно-транспортных вертолетов, сославшись на опасения по поводу санкций США, сообщил филиппинский представитель министерства обороны.

Дельфин Лоренсана сообщил Associated Press, что он расторг контракт на покупку вертолетов Ми-17 на сумму 227 миллионов долларов, будучи министром обороны при бывшем президенте Родриго Дутерте, шестилетний срок полномочий которого истек 30 июня. Он сказал, что сотрудники службы безопасности США знали о решении Манилы. Можем предоставить аналогичные тяжелые вертолеты.

Хосе Мануэль Ромуальдес, посол Филиппин в Вашингтоне, заявил, что сделка была отменена, потому что Манила столкнется с санкциями в соответствии с Законом США о противодействии врагам Америки посредством санкций.

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«Газ теперь является частью внешней политики России»: опасения ЕС в отношении энергетики усиливаются

Российский «Газпром» был в одном шаге от прекращения поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток» в среду после того, как он урезал потоки до 20% пропускной способности. Энергокомпания объяснила сокращение отключением еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая».

«Газпрому» требуется подробная документация, чтобы убедиться, что турбины, отправленные в Канаду на техническое обслуживание, не нарушают санкции. Европейские лидеры отвергают требования о оформлении документов как уловку России, поскольку они стремятся оказать политическое влияние на Европу в преддверии зимы.

«Теперь газ является частью российской внешней политики и частью российской военной стратегии», — заявил немецкий представитель по энергетике Клаус Мюллер радио Deutschlandfunk.

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс