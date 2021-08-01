У Ascent нет DLSS или трассировки лучей в Xbox Game Pass для ПК, но есть в Steam.

Несмотря на то, что The Ascent поддерживает DLSS от NVIDIA и трассировку лучей в Steam, в настоящее время она не полностью поддерживается ни на Xbox Game Pass для ПК. К счастью, разработчик Neon Giant подтвердил, что они работают над добавлением этих функций в версию Game Pass.

Как я уже заметил Еврогеймер, Neon Giant отвечал игрокам The Ascent на ПК в Твиттере, которые заметили эти различия между двумя версиями, рассказывая, что сборки для этих двух версий различаются. В Xbox Game Pass просто нет DLSS. Трассировка лучей доступна как опция, но похоже, что ее включение не повлияет на игру.

«Мы работаем с нашими партнерами по адресу [sic] Это максимально быстро! Сборки разные для двух версий, и это не просто обмен на витрине », – Neon Giant Он написал в ответ на @ ezekiele2517.

NS SR_Chep, Neon Giant сказал, что “на него смотрят с намерением исправить / сделать его наравне со Steam по всем направлениям”.

Вы играли в The Ascent? да номер

Встраивать твит Также обратите внимание, что версия Game Pass занимает «более чем в два раза больше времени для загрузки уровня, чем версия Steam». Neon Giant поблагодарил пользователя за то, что он обратил на него внимание, а также подчеркнул необходимость достижения паритета между обеими версиями.

К сожалению для тех, кто играет в The Ascent на Xbox Series X / S, игра не поддерживает трассировку лучей или DLSS, поскольку это функции только для ПК для ролевого шутера на тему киберпанка.

В витринах с разными версиями нет ничего нового, поскольку Steam-версия NieR: Automata была значительно хуже, чем версия Xbox Game Pass для ПК. К счастью, версия Steam была исправлена, чтобы приблизить версии друг к другу.

В нашем обзоре серии The Ascent мы сказали: «Сюжет – это не его сильные стороны, но остальная часть The Ascent предлагает фантастический мир Cyberpunk, смешанный с приятным фейерверком с двумя палками для создания веселой ролевой игры».

У вас есть для нас совет? Хотите обсудить потенциальную историю? Пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес [email protected].

Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встраивать твит и дальше Twitch.