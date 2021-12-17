У Assassin’s Creed Odyssey отличный новый код • Eurogamer.net

Появление на этой неделе потрясающих историй Assassin’s Creed Stories — совершенно бесплатно — предвещает появление бессмертной звезды Odyssey Кассандры в мире Валгаллы. За очень немногими исключениями, герои Assassin’s Creed не встречаются и не делятся экранным временем — и они, конечно же, не сотрудничают с модой, которую мы видим в новом месте на острове Скай в Валгалле, где работает давняя и мудрая Кассандра. . Фольга для бессмысленного героя Валгаллы Айвор.

Эти кроссоверы всегда будут интересно порадовать фанатов, но на самом деле это была первая половина этого нового контента, добавленного к Odyssey 2018 года, что меня очень удивило. Прошло три долгих года с тех пор, как я впервые исследовал солнечную Эгейскую Одиссею, и новая большая миссия на этой неделе, с любовью разработанная моей студией Odyssey в Квебеке, была для меня путешествием во времени.

Немного удивительно, что Ubisoft не сказала больше о новой загрузке Odyssey «A Kind of Treasure Hunt» — или о том, сколько еще предстоит открыть. Интересно, сделано ли это для того, чтобы тот, кто не играет в нее, не почувствовал себя странно — верно, вы не нужно Чтобы запустить его, чтобы понять, что Кассандра будет делать в Валгалле. Я также видел много людей, включая фанатов, которые говорили, что у них больше не установлена ​​Odyssey или что их сбережения пропали.

Но пропустить этот лишний фрагмент Одиссеи было бы огромным позором, не в последнюю очередь потому, что этот новый эпилог является напоминанием о том, что сделало Одиссею одним из самых важных моментов в серии. Теплота и юмор сочинения Odyssey прямо здесь, среди солнечных греческих локаций и силы вымышленных героев. Более того, загружаемый контент делает то, чего не делают многие хорошие дополнения, и фактически улучшает основную игру в ретроспективе.

Я скучаю по тебе, Кассандра.

Одной из немногих неудач Odyssey была ее неспособность уравновесить свободу путешествовать куда угодно и когда угодно с необходимостью дать удовлетворительное завершение ее основных историй. Через 80 часов вы могли бы закончить многие из трех его основных дуг. Однако необходимость в повествовательной гибкости означала, что эти выводы были краткими, поспешными делами, которые по необходимости оставляли игроков в том же глобальном состоянии, плавающем вокруг Эгейского моря.

«Вид охоты за сокровищами», наконец, ставит точку в жизни Кассандры в Греции, блестяще воссоздавая двух ее ближайших союзников в одном финальном приключении. Симпатичный ученый Геродот и Варнава находят Кассандру в столь необходимом отпуске на Корфу, небольшом по размеру новом месте Одиссеи, окончательно после игры.

После исправления 60 кадров в секунду на Xbox Series X Odyssey все еще стоит визуально.

Настройка здесь проста и особо не портит. Ближе к концу этой новой главы Кассандре поручено выследить и обезопасить больше макгаффинов Ису, разбросанных по всему миру, чтобы защитить мир от их угроз. Кассандра уже видела последствия этих вещей в прошлом (последствия миссии Медузы были одними трагическими). Здесь, на Корфу, у меня также появился еще один шанс увидеть эти потенциальные опасности вблизи.

Новая карта Корфу прекрасна и предлагает множество развлечений.

Именно в этой обстановке Кассандра, наконец, через сотни лет появляется на шотландском острове Скай и встречает Айвора. Но это также настройка, на которую намекнули, возможно, Кассандра появится и в другие периоды времени. Древний Египет пародируется фантастическим фан-сервисом, и здесь можно найти множество потенциальных повествовательных сюжетов. Но мне интересно, имеет ли сейчас финансовый и механический смысл выпуск этого контента в качестве загружаемого контента для старой Assassin’s Creed Origins. Если бы люди сказали, что изо всех сил пытались извлечь копию «Одиссеи» трехлетней давности, у скольких из них все еще были бы установлены активы 2017 года с файлом, сохраненным под рукой?

Эта глава с загружаемым контентом не только устанавливает повествовательно переплетенные истории Assassin’s Creed, но также создает место, где такие истории можно раскрывать и жить в более естественной среде. Чего, конечно же, все ожидают от грядущей игры Assassin’s Creed Infinity.

когда Анонсирован Infiniti Я видел много тревожных мыслей о том, что может повлечь за собой эта концепция, и фан-сеть Reddit растворилась в желтом из-за фразы «живое обслуживание», хотя франшиза уже много лет работает как прямая услуга (посмотрите на карта расширения Odyssey из шести частей)., или сезонные фестивали Валгаллы и другие новые режимы).

Odyssey теперь имеет новый раздел франшизы Assassin’s Creed в главном меню, своего рода небольшой центр франшизы.

Assassin’s Creed всегда играла в историю, но в последнее время она стала хитом в ее честь. Поклонники обожают Вальхаллу, потому что она связала воедино многие свободные концы из прошлого сериала, даже если его основная формула остается в основном неизменной. Пришло время сериалу заглянуть в будущее и найти новый способ лучше рассказывать отдельные, взаимосвязанные истории за несколько периодов времени, разбить 200-часовой двухгодичный блокбастер выпуска игры и, надеюсь, изучить обстановку и фон, которые, возможно, не принесли финансовых результатов. смысл исследовать таким образом.

Как все это связать? Что ж, новый квест Кассандры будет хорошим началом. прошлая неделя Ubisoft спросила о будущем Кассандрыи сможет ли он стать образным символом франшизы в будущем. Продюсер Хосе Ариса сказал мне: «Спойлеры! Это все, что я собираюсь сказать». «Вам действительно нужно разыграть историю кроссовера, чтобы понять, почему она там и куда она может пойти дальше. Так что да, как только вы ее сыграете, я думаю, вы обязательно получите ответ на свой вопрос».