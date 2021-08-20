У Ghost Of Tsushima PS5 есть опция сохранения PS4 для передачи

Скриншот : Sony

Сохранить переводы Она была в беспорядке на PS5. Снова и снова люди хотели поиграть в обновленные версии своих старых игр для PS4 только для того, чтобы обнаружить, что они не могут импортировать свои предыдущие файлы сохранения, не положив консоль на темный алтарь и не выполнив таинственный ритуал. Призрак Цусимы: Режиссерская версия Установите это.

В версии игры для PS5 есть обходной путь, позволяющий импортировать сохранение для PS4 непосредственно в меню «Пуск». Выберите параметр «Перенести сохранение консоли PS4», и игра сразу же найдет файлы локально или через USB-соединение и сделает их доступными для игры в обновленной игре. Слава Богу! И разработчик Sucker Punch.

Почему это так важно? Вы можете вспомнить, когда чудо мстители Версия для PS5 вышла Какая головная боль Таким образом, игроки могут получить свои старые сохраненные данные. Они не могли его сдвинуть, поднять и уйти. Им пришлось разблокировать данные в версии для PS4. чудо мстители и перенести их оттуда вручную.

Это была проблема, особенно потому, что многие люди уже удалили эту версию игры, вынуждая их ждать, пока она будет повторно загружена, прежде чем они смогут начать играть в нее. Final Fantasy VII Intergrade Remake У него такие же проблемы, доказывая, что Microsoft Он был прав, злорадствуя Про услугу «Умный коннект», которая все-таки звонит.

G / O Media может получить комиссию

согласно цифровое литейное производство, новая, более простая в использовании функция передачи форматов Призрак Цусимы Это результат обновления SDK (Software Development Kit) от Sony, которое позволяет PS5 автоматически считывать данные PS4. Это означает, что другие игры для PS5, предназначенные для разных поколений, также должны получить более простой вариант передачи сохранений. Обновление EA для PS5 было недавно выпущено для Звездные войны Джедаи: Павший Орден тоже.

Было бы неплохо, если бы PS5 была выпущена с этим обходным путем, но эй, лучше поздно, чем никогда, тем более, что большинство людей, которые хотят новую PlayStation, все еще не могут ее получить. Возможно, к тому времени, когда они, наконец, это сделают, Sony придумает, как автоматически передавать сохранения прямо из облака.