У JP самый крутой экран победы в Street Fighter 6, а также обратите внимание на критические художественные анимации для Манон и Ди Джея.



















За последние 10 дней было много захватывающих новостей об Street Fighter 6, так как презентация на прошлой неделе дала нам новую информацию о нескольких режимах, продемонстрировала DLC первого сезона и дала аудитории демоверсию, которая была голодна в тот момент, когда она вышла в эфир.











Мы рассмотрели основные моменты из 30-минутной презентации, но недавно вернулись и заметили несколько небольших, но заманчивых деталей, которые, как нам казалось, люди обязательно оценят. К ним относятся полные анимации Critical Art для каждой из трехуровневых суператак Манон и Ди Джея, а также самая крутая (во всех смыслах этого слова) выигрышная анимация в игре.



















Мы уже видели превосходную производительность Манон на уровне 3 в одной из двух демонстраций разработчиков, но это не совсем то же самое, что и Critical Art.





У каждого персонажа есть две суперанимации уровня 3, одна из которых (Critical Art) появляется только тогда, когда у пользователя меньше 25% здоровья, и наносит немного больше урона, чем другая.





Capcom продемонстрировала Manon Critical Art примерно через 22 минуты после начала шоу, грациозно поднимая массивного Зангиева в балетные позы, весело напевая несколько нот. Она решила все дело своим твердым джебом, которым, несомненно, гордился бы мастер СПД.





Capcom также использовала то, что, как мы уверены, является критическим искусством Ди Джея, в качестве быстрого перехода от одного раздела к другому. Мы еще не видели ни одной гиперанимации DJ уровня 3, но это приводит к тому, что фоновая музыка не используется, что, по-видимому, является особенностью большинства CA в SF6.





Ямайский музыкант начинает последовательность с огромного отрыва, который ошеломляет его противника. Затем он делает щелчок и стреляет вторым апперкотом, чтобы он мог войти в свой фирменный быстрый удар Верхним пулеметом.





Разработчики добавили сюда немного комедии, поскольку DJ теряет из виду своего противника в середине матча, объявляя «У-у-у!» И он телепортируется в то место, где случайно их запустил. Оказавшись под ними, Ди Джей прикончил свой лучший пулемет еще несколькими ударами, прежде чем дать последний толчок для верности.





Он лежит в расслабленной позе, подняв большие пальцы к камере, в то время как его побежденный противник падает на заднем плане.





Наконец, мы еще мало знаем о загадочном и враждебном JP, но недавно узнали, что у него лучшая анимация победы в игре. Только что победив Юри какой-то беспощадной колючей решеткой, нетронутый бизнесмен начинает идти к своему рушащемуся противнику и останавливается на ее лице ногой на неудобную секунду.





Как только мы все начинаем задаваться вопросом, будет ли последняя игра Street Fighter немного похожа на запись Mortal Kombat, чистое белое платье JP соскальзывает — прямо — за лицо и голову нокаутированного Юри и продолжает идти вдаль.





Вы можете просмотреть все три эпизода, просмотрев временные метки в полном видео-презентации ниже. Дайте нам знать, какое критическое искусство и последовательность побед вам больше всего понравились в SF6 в комментариях после просмотра.





Временные метки:

21:42 — Критическое искусство Манон

24:25 — анимация JP Win

26:53 — Диджей Уровень 3





















