У Shroud есть серьезные опасения по поводу особенности Counter-Strike 2, которую другие преувеличивают.

После нескольких недель ажиотажа и ожиданий Valve официально объявила об этом. Контр Страйк 2 Ранее сегодня вместе с ограниченным тестовым выпуском, к которому имели доступ профессиональные игроки, стримеры и несколько давних геймеров.

Shroud, который давно занимается игрой как профессиональный геймер и стример, по праву был одним из таких людей. Он положительно отреагировал на некоторые из его новых функций, особенно на улучшения пользовательского интерфейса.

Одной из самых захватывающих новых функций является добавление реагирующих дымовых шашек, которые адаптируются, чтобы заполнить пространство и интересным образом взаимодействовать с окружающей средой.

S1mple, лучший КС:ГО Игрок когда-либо, он не мог поверить, как потрясающе они выглядели, как и TimTheTatman, который не мог перестать кричать и кричать от волнения, когда увидел их.

Шрауд поначалу реагировал так же. Ему нравился тот факт, что гранаты теперь можно было использовать для противодействия дымовым шашкам, если они взорвались рядом с ними, в результате чего дым рассеялся. Но когда он увидел, что пули также могут создавать дыры, обеспечивающие обзор, он изменил свое мнение. «Что это? Ну, это…», — недоверчиво усмехнулся он во время своей трансляции на Twitch 22 марта. «Затылочная часть крутая. Пулевая часть не крутая».

По словам аимбота, эффект от гранат очень велик, потому что они действуют как псевдо-счетчик, который может длиться несколько секунд и требует определенного уровня инвестиций для достижения. Свинец, с другой стороны, означает, что все сопротивляется дыму, и это сбивает его с толку. «Что это за проклятая клякса в дыму?» добавил он. «Мне действительно это не очень нравится».

Несмотря на свои опасения по поводу курения, Shroud по-прежнему увлечен игрой. Настолько, что он прыгнул туда КС:ГО И я начал играть, чтобы почесать зуд.

Более 100 000 фанатов настроились, чтобы посмотреть, как он вернется в игру, которая определила его и, как и следовало ожидать, его самого. Разместить предложение чтобы развлекать их и уничтожать одного врага за другим с первоклассными рефлексами, как будто они ничто.

Еще неизвестно, отреагируют ли Valve на опасения Shroud.