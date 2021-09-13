У SpaceX появился новый конкурент, созданный Tech Icon Стивом Возняком.

рисунок : Солдат / Стив Возняк

Ну, я действительно этого не делаю Я знаю что эта новая компания, личное пространство, станет прямым конкурентом SpaceX, но я знаю, что он будет делать что-то в космосе, и что, если вы укажете SpaceX в изгороди, люди с большей вероятностью нажмут. Послушайте, я просто, честно говоря, здесь. Я также знаю, что один из партнеров – соучредитель Apple. Стив ВознякКто тот человек, которого я всегда любил и уважал. Компания по-прежнему очень загадочная, так что давайте посмотрим, что мы знаем на данный момент.

Вчера Воз написал в Твиттере о компании, заявив, что эта частная космическая компания будет «отличаться от других», что я могу иметь в виду только такие компании, как SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Ричард БрэнсонVirgin Galactic:

В твит также было включено это видео:

Видео – одна из тех двусмысленных и экстремальных вещей в PR, предназначенных для передачи некоего общего тона и ощущений, и они именно это и делают. И хотя конкретные цели не сформулированы, кроме некоторых общих жестов исследования, единства, доступности, проблем климата и прошлых космических достижений человечества, есть некоторые интригующие изображения, которые заслуживают дальнейшего изучения.

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нравится:

рисунок : солдат

Это капсула «Меркурий», первый пилотируемый космический корабль, использованный американцами в начале 1960-х годов. Это изображение, кажется, показывает, что Меркурий прикреплен к какому-то орбитальному оборудованию … чего-то, чего на самом деле не происходило ни в одной миссии Меркурия.

Для нашей аудитории этот парень выглядит своего рода троллем:

рисунок : солдат

Да, это какой-то чувак меняет то, как выглядит автоматическая коробка передач, как если бы она была механической. я серьезно мог Он превращается из N в D или D в 2 или что-то в этом роде, но все же.

Следующий совет может быть больше, чем намек на планы Бравера:

рисунок : солдат

Итак, какая-то орбитальная сеть? По любой причине? Без понятия.

рисунок : солдат

Эй, это Салли Райд, на космическом шаттле Челленджер. Не знаю, почему это предлагают, но привет, Салли.

рисунок : солдат

Этот снимок выше выглядит как интерьер советско-российской капсулы “Союз” во время входа в атмосферу. Не думаю, что это настоящие кадры, но это развлечение.

Говоря о нереальном, похоже, это не настоящая МКС:

рисунок : солдат

Он похож на Международную космическую станцию, но обратите внимание на большое кольцо в общежитии и разные формы компактных блоков. Может это будущая замена станции?

Не думаю, что я многому научился из видео, кроме того, что они приняли решение показать космические события и устройства, которых на самом деле не существует по какой-то причине.

Была дискуссия о компании Вы будете заниматься уборкой тропических отходов., возможно, с использованием космического корабля из титана, напечатанного на 3D-принтере, в качестве файла Компания Desktop Metal упомянула Privateer как одного из своих первых клиентов. использовать технологию.

рисунок : солдат

Похоже, компания будет хранить молчание до тех пор, пока Конференция Мауи по передовым оптическим и спутниковым технологиям наблюдения (AMOS)Начиная с завтрашнего дня.

Мне очень любопытно, о чем идет речь, потому что Стив Возняк на самом деле не из тех миллиардеров, которые еще создали космические компании.

Возняк всегда был заинтересован в том, чтобы технологии были доступны и приносили пользу всем. Пожертвовать время и оборудование школьным округамПо сути, он великий инженер, искренне любящий машины.

Вы знаете, как человек смог получить цвет с высоким разрешением на Apple II, воспользовавшись странной особенностью того, как телевизоры воспроизводят цвет? Ему удалось получить шесть цветов на экране 280×192 пикселей с помощью нескольких чипов, в то время как графической карте IBM CGA потребовалось более 100 чипов, чтобы получить четыре цвета на экране 320×200!

Если что-то можно перевести в космическую деятельность, я взволнован.