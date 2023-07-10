Фактбокс: генерал Герасимов, лучший солдат России, появляется впервые после мятежа Вагнера.

МОСКВА, 10 июл (Рейтер) — Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в понедельник был публично показан Минобороны впервые после неудавшегося мятежа группы наемников «Вагнера» ​​24 июня. Знак того, что он сохранил свою работу.

Вот несколько фактов о Герасимове:

начальник Генерального штаба

* Герасимов, которому сейчас 67 лет, является третьим по влиятельности человеком в российской армии после президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Считается, что вместе с ними он несет одну из трех ядерных боеголовок, способных посылать команды для нанесения ядерных ударов.

Генерал армии — второе по старшинству звание в вооруженных силах — был назначен Путиным начальником Генерального штаба и заместителем министра обороны 9 ноября 2012 года, через три дня после того, как Шойгу, давний союзник Путина, был приведен к присяге в качестве министра обороны.

Украина

* Герасимов сыграл важную роль в захвате Россией Крыма у Украины в 2014 году и оказании Россией решающей военной поддержки президенту Башару аль-Асаду в гражданской войне в Сирии.

* США ввели против него санкции на следующий день после вторжения в Украину, заявив, что он является одним из тех, кто несет прямую ответственность.

* В январе Путин назначил Герасимова руководителем украинской кампании, а генерала армии Сергея Суровихина тремя месяцами ранее одним из трех своих заместителей.

На этом снимке, опубликованном 17 декабря 2022 года, министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов посещают объединенный штаб Вооруженных сил России, участвовавший в боевых действиях на Украине, в неизвестном месте в России. Кремль. Фото REUTERS/File Photo

Обзор

* Многие националистически настроенные военные блоггеры, имеющие лицензию на критику ведения войны, обвиняют Герасимова в самом заметном провале армии сверхдержавы — предположительно дорого модернизированной — в подчинении своих гораздо меньших соседей за последние 15 лет.

* Критики на Западе и даже внутри России говорят, что военные наивны, плохо вооружены, медленно реагируют и увязли в хаотичных командных структурах.

* После того, как прошлогодняя кампания по мобилизации не привела к увеличению благосостояния России, Герасимов, по большей части невидимый для публики, в течение нескольких месяцев, по слухам, был отстранен от работы.

* Служба военных новостей «Звезда» опубликовала видео, на котором Путин и Герасимо сидят далеко друг от друга в наблюдательной будке на военных учениях на Дальнем Востоке России в сентябре, ожидая прибытия Шойгу. читать далее

* Евгений Пригожин, лидер наемнической группы Вагнера, резко критиковал Герасимова и Шойгу и устроил 23–24 июня непродолжительный бунт с требованием их увольнения.

* Герасимов не появлялся на публике с начала июня. Он не появлялся и не сообщал публично во время восстания, и Пригожин остановился после того, как получил обещания, что он будет сослан и что другим мятежникам не будут предъявлены обвинения.

предыдущая жизнь

* Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани. В 1977 году он окончил Казанское высшее танковое командование, в 1987 году — Военную академию бронетанковых войск им. Малиновского, а десять лет спустя — Военную академию Генерального штаба.

* В 2007 году назначен командующим Ленинградским военным округом, а в 2009 году — командующим Московским военным округом.

Написано Гаем Фальконбриджем и Гаретом Джонсом; Монтаж Кевина Лиффи

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.