Фактчекинг — Антироссийских плакатов у мемориала Освенцима не нашли

Пользователи соцсетей публикуют посты, иллюстрированные фотографиями, в которых утверждают, что украинские активисты расклеили антироссийские плакаты на стенах и заборах Освенцима. Но представитель мемориала Освенцима сообщил Рейтер, что таких плакатов обнаружено не было. Анализ изображений показал, что они были подделаны.

На фотографиях видны красные, белые и черные плакаты, размещенные на неопознанных стенах и заборах. Он включает в себя заголовок: «Россия и русские», а также сообщение: «Единственный газ, которого вы и ваша страна заслуживаете, — это Циклон Б» — отсылка к ядовитому газу, который использовался в нацистских лагерях смерти.

По словам пользователей социальных сетей, плакаты были размещены вокруг мемориала Освенцима 22 июня, в годовщину вторжения нацистской Германии в Советский Союз в 1941 году, известного в России как День памяти и скорби (сюда).

Несколько изданий указывали, что плакаты свидетельствовали об антироссийской предвзятости.

Размещено в Твиттере российской делегацией по контролю над вооружениями в Вене (сюда) Читаем: «Говорят: нет фобии России», утверждают «угрозы России нет»! Врут вам в глаза», — ретвитнул тот же пост в МИД России (сюда И сюда).

Ссылаясь на предполагаемые упоминания «Циклона Б» на плакатах, один из пользователей социальных сетей заявил: «Речь идет о ядовитом газе, который нацисты применяли в газовых камерах… Давайте вспомним, что Освенцим освобождала Красная Армия» (сюда).

Мемориал Освенцима заявил, что о таких плакатах не сообщалось и они не были обнаружены в местах, показанных на фотографиях.

«Все указывает на то, что фотографии являются манипуляцией, и к инциденту нужно относиться с точки зрения примитивной и грубой огласки», — заявила она в своем Twitter.

Представитель музея сообщил Reuters в последующем электронном письме, что камеры видеонаблюдения также не зафиксировали никого, кто ремонтировал плакаты в определенных местах в июне 2022 года или ранее.

Хани Фарид, профессор компьютерных наук, специализирующийся на анализе изображений и цифровой криминалистике в Калифорнийском университете в Беркли, сказал агентству Рейтер, что, по его мнению, изображения, скорее всего, были сфабрикованы.

Прикрепленная GIF-анимация, в которой стикеры выровнены из двух разных изображений, видимых ibb.co/qByDX2KОн сказал: «Вы можете видеть, что они почти идентичны по форме, что крайне маловероятно, учитывая, что съемка под немного разными углами может привести к некоторому искажению перспективы.

«Один из плакатов тоже невероятно висит на заборе, но при этом совершенно прямой».

Мемориал Освенцима сохраняет место бывшего концлагеря нацистской Германии и лагеря смерти (twitter.com/Музей Освенцима И www.auschwitz.org/en/).

В глоссарии для Циклона Б на веб-сайте Мемориала это вещество описывается как пестицид, изначально предназначенный исключительно для уничтожения насекомых (бит.лы/3Ra3PSa).

«С конца лета 1941 года он периодически использовался для казни узников Освенцима I и советских военнопленных», — говорится в записи. Циклон Б затем регулярно использовался для убийства евреев в газовых камерах Биркенау с весны 1942 года.

суждение

Нет доказательств. Нет никаких свидетельств размещения плакатов вокруг мемориала Освенцима. Анализ показал, что фотографии, скорее всего, были изменены в цифровом виде.

Эта статья была подготовлена ​​командой проверки новостей Reuters. Подробнее о нашей работе по проверке фактов читайте здесь.