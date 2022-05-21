Факты: Великий ребрендинг: западный бизнес возрождается в России с новыми именами

20 мая (Рейтер) — Корпорация McDonald’s (MCD.N) продает свои рестораны в России одному из существующих местных лицензиатов, который вновь откроет филиалы под новым, пока не названным именем — наиболее удачным. -известный бренд на сегодняшний день. Компании избавляются от России. Прочитайте больше

Десятки западных брендов заявили о своем намерении уйти с рынка, избегая ассоциации с крупномасштабной военной кампанией России в соседней Украине.

Вот некоторые из новых имен, которые появились:

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Бухгалтерский учет и консалтинг

Бухгалтерские и консалтинговые фирмы «большой четверки» разорвали связи с Россией. В трех случаях название российской единицы уже изменено.

Компания PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) заявила, что правопреемник ее российской дочерней компании будет называться Trust Technologies.

«Хотя на то, чтобы завоевать доверие и создать безупречную репутацию, могут уйти годы, его можно подорвать в одночасье», — заявили в «Технологиях доверия».

Бывший российский бизнес Deloitte стал называться «Бизнес-решения и технологии», согласно нормативной документации, выпущенной 18 мая одним из ее крупных российских клиентов, мобильным оператором МТС.

Бывшее российское подразделение EY было перезапущено и стало Центром аудиторских решений и технологий — Аудиторские услуги, сообщается на его веб-сайте.

В марте КПМГ заявила, что 4500 ее партнеров и сотрудников в России и Беларуси покинут сеть КПМГ.

«Все официальные аспекты взаимодействия с каждым клиентом будут прорабатываться индивидуально», — заявила она 7 марта, не уточнив, будет ли перезапущен бизнес в российском владении.

У PricewaterhouseCoopers нет дальнейших комментариев. Deloitte, EY и KPMG не сразу ответили на запросы.

Юридические фирмы, страховые компании

Zurich Insurance (ZURN.S) заявила 20 мая, что согласилась продать свой бизнес в России местным членам команды, которые будут управлять компанией под другим брендом, но не раскрыла новое название. Прочитайте больше

Российское подразделение юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner 6 апреля возобновило свою деятельность под российским управлением под названием ALUMNI Partners.

Недвижимость

Гигант коммерческой недвижимости CBRE ушел из России, прекратив сотрудничество с двумя дочерними компаниями. Бывшее российское подразделение CBRE заявило, что нынешние менеджеры возьмут на себя работу, которая будет работать как CORE: XP.

легковые автомобили

Французский автопроизводитель Renault намерен продать свою крупнейшую долю в АвтоВАЗе (AVAZI_p.MM) российскому научному институту, как сообщается, за один рубль с шестилетним опционом на ее выкуп, оставляя дверь открытой для возврата.

Московский завод Renault в России прекратит производство Renault и будет переименован в Московский автомобильный завод «Москвич», чтобы возродить марку «Москвич», которая в последний раз появлялась на новых российских автомобилях два десятилетия назад. Прочитайте больше

Одежда

Польский ритейлер LPPP (LPPP.WA) заявил 19 мая, что сделал это. я решил продать Ее российская компания RE Trading китайскому консорциуму «не имеет абсолютно никаких прав на использование торговых марок и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих LPP». Прочитайте больше

Как сообщает ТАСС, прежние баннеры будут постепенно заменяться новыми. На фотографиях, размещенных в социальных сетях 20 мая, видно, что в одном из магазинов LPP Sinsay уже представлен новый бренд — Sin.

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(Отчет Reuters) Под редакцией Кевина Леви и Марка Поттера

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