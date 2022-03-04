Факты: Жесткие слова, жесткие действия: Как компании отказались от России

(Рейтер) — Действия бизнеса по цензуре России после ее вторжения в Украину сильно различаются и включают в себя как обязательные по закону, так и добровольные, и комментарии варьируются от резкого осуждения до более вдумчивых обещаний проверок бизнеса в стране.

Вот некоторые из действий, предпринятых крупными транснациональными корпорациями:

покинуть Россию

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Энергетические компании во главе с BP, Shell и Exxon Mobil (XOM.N) обещают продать свои доли в России и покинуть страну. Среди прочего, Accenture, у которой 2300 сотрудников в России, объявила о банкротстве, а Mercedes-Benz Group заявила, что планирует продать свою долю в российском КАМАЗе.

услуги для инвалидов

Boeing сократил продажи и субсидии на самолеты, заявив, что это было и будет следовать санкциям США. Экспортные правила Вашингтона были изменены, чтобы особо затянуть гайки в отношении технологий, которые могут использовать военные, что затронуло широкий сектор отрасли, например производителя компьютеров Dell Technologies (DELL.N), который прекратил продажи в Россию. Россия запретила западным авиакомпаниям летать в космос.

United Parcel Service Inc (UPS.N) и FedEx Corp (FDX.N), две крупнейшие в мире логистические компании, приостановили доставку в Россию и Украину.

Sabre Corp (SABR.O), поставщик программного обеспечения для бронирования билетов, заявил, что расторг дистрибьюторское соглашение с Аэрофлотом (AFLT.MM), что нанесло ущерб способности российского перевозчика продавать билеты.

Закрытые и открытые магазины

Среди глобальных нерозничных продавцов одежды H&M (HMb.ST), автомобильные компании, включая GM (GM.N) и BMW, а также производитель спиртных напитков Diageo (DGE.L) и производитель мотоциклов Harley Davidson. Большинство из них не экспортируют товары в Россию, что будет затруднено из-за решения судоходных компаний отказаться от российского обслуживания. Nike и IKEA (IKEA.UL), шведский мебельный ритейлер с сетью в России, временно закрывают свои магазины.

Напротив, рестораторы Burger King (QSR.TO) и Papa John’s утверждают, что рестораны под их флагом в России принадлежат местным компаниям. «У нас нет планов просить независимого франчайзи, который владеет и управляет магазинами Papa John’s в России, закрыть свои магазины», — сказал производитель пиццы.

Производство остановлено

Ford (FN) прекратил свою деятельность, но у его партнера по совместному предприятию все еще есть завод в стране. Несколько других автопроизводителей, в том числе французская Renault (RENA.PA) и японская Toyota Motor Corp (7203.T), сообщили о закрытии местного производства, при этом некоторые ссылаются на нехватку поставок. Подробнее

резкие слова

Многие крупные мировые бренды используют редко слышимый корпоративный язык, который явно обвиняет Россию в нападении на Украину. Apple и Ford использовали очень похожие выражения, чтобы описать глубокую обеспокоенность по поводу вторжения в Россию. Генеральный директор Occidental Petroleum Вики Холлуб назвал вторжение «безумным и бесчеловечным» в комментариях, которые он сделал на следующий день после вторжения. Подробнее

шоковые процедуры

Решение ВР продать Россию по цене до 25 миллиардов долларов стало шоком для отрасли, тесно сотрудничавшей с Россией. Приговоры Apple (AAPL.O) и Disney (DIS.N) были необычными.

По сторонам

Не многие товарные трейдеры, такие как Cargill, много говорят. Основные потребительские бренды включают Nestle (NESN.S), Procter & Gamble (PG.N), Pepsi (PEP.O) и производителя Oreo-Cookie Mondelez (MDLZ.O), которые еще не прокомментировали статус своей деятельности в Россия.

Корпорация McDonald’s (MCD.N), владеющая 847 ресторанами в России, 84% из которых принадлежат компании, не комментирует свою деятельность.

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(Отчет Питера Хендерсона и Анны Драйвер). Монтаж Сэм Холмс

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