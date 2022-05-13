Факты: западные финансовые санкции против России

ЛОНДОН (Рейтер) — Запад ввел беспрецедентный пакет санкций в отношении России, ее крупных компаний, ее деловой и политической элиты в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Эти меры привели к массовому исходу иностранных компаний, повысили вероятность дефолта России по своему суверенному долгу и, похоже, спровоцировали глубокий экономический спад.

Ниже приводится краткое изложение наиболее важных финансовых санкций:

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Замораживание активов центрального банка

По словам министра финансов России Антона Силуанова, «большая семерка» крупнейших западных стран запретила сделки с Центральным банком России и заморозила его активы, находящиеся в их юрисдикциях, — около $300 млрд.

Москва назвала этот шаг «воровством», поскольку в течение многих лет рекламировала свои огромные резервы как военный фонд, который защитит экономику от западных санкций или резкого спада.

Общие золотовалютные резервы России, включая замороженные средства, на 29 апреля составили 593,1 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты также запретили России использовать замороженные резервы для выплат по облигациям держателям российского государственного долга.

инвестиции

США запретили американским компаниям делать новые инвестиции в Россию. Евросоюз запретил новые инвестиции в российскую энергетику.

Санкции были наложены на несколько государственных инвестиционных структур, таких как Российский фонд прямых инвестиций и государственный банк развития ВЭБ, запрещая западным инвесторам вести с ними дела.

США запретили торговлю на вторичном рынке гособлигациями России, выпущенными с 1 марта. Предыдущие санкции, введенные в 2019 году, уже ограничивали возможности жителей Запада инвестировать в российский государственный долг на первичном рынке.

Великобритания запретила назначение российских государственных долговых обязательств в Лондоне, а Европейский Союз также ввел ограничения на торговлю российскими государственными облигациями.

У России около 40 миллиардов долларов непогашенного долга, номинированного в евро и долларах.

Иностранные инвесторы владеют половиной этой суммы, а также около 18% или 2,8 триллиона рублей (45 миллиардов долларов) российских внутренних облигаций, называемых ОФЗ.

Банковские услуги

Соединенные Штаты ввели «полные санкции эмбарго» в отношении нескольких российских банков и финансовых учреждений, в том числе государственных кредиторов Сбербанка и банка ВТБ, на долю которых в совокупности приходится около половины банковских активов России.

Ограничения фактически не позволяют им совершать операции в долларах США и запрещают западным компаниям совершать операции с ними.

Европейский союз исключил семь российских банков, в том числе государственный банк ВТБ и государственный банк Открытие, из системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, что затруднило их возможность проводить трансграничные транзакции.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 5 мая, что блок намерен исключить Сбербанк из системы SWIFT в рамках следующего пакета санкций. Прочитайте больше

персональные наказания

Сотни представителей российской политической и бизнес-элиты были внесены в санкционные списки США и ЕС, что замораживает их активы и запрещает им въезд туда.

Значительные санкции были введены в отношении президента Владимира Путина и его правительства, в том числе министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, официального представителя Кремля Дмитрия Пескова и членов их семей.

Профсоюз заявил, что высшие руководители крупнейших российских государственных компаний, включая генерального директора Сбербанка Германа Грефа, также подверглись санкциям, что привело к конфискации активов на сумму более 30 миллиардов долларов в Европейском союзе. Прочитайте больше

Олигарх Роман Абрамович был вынужден продать футбольный клуб «Челси» после того, как Великобритания внесла его в санкционный список. Прочитайте больше

(1 доллар = 62,2500 руб.)

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Кевина Леви

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