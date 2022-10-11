Факты: Компании продают бизнес в России

(Рейтер) — Некоторые западные компании согласились продать свои российские активы или передать их местным менеджерам, поскольку они стремятся соблюдать санкции в связи с конфликтом на Украине и справиться с угрозами Кремля о возможном захвате активов, принадлежащих иностранцам.

Вот список компаний по отраслям, которые продали свой бизнес в России:

машины

** Британская автомобильная дистрибьюторская компания Inchcape (INCH.L) продала свой российский бизнес местному менеджменту.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

** Итальянский производитель грузовиков и автобусов Iveco (IVG.MI) передал 33% акций совместного предприятия по сборке грузовиков АМТ в России местному партнеру.

** Французский производитель шин Michelin (MICP.PA) намерен до конца 2022 года передать свою деятельность в России новому предприятию под управлением местной администрации.

** Японский автопроизводитель Nissan (7201.T) передает свои российские активы государственному НАМИ, Российскому центральному научно-исследовательскому институту автомобилей и двигателей.

** Французский автопроизводитель Renault (RENA.PA) продал свой крупнейший пакет акций АвтоВАЗа (AVAZI_p.MM) НАМИ, а все акции Renault Россия передал городу Москве.

** MAN Truck & Bus и Scania, подразделения немецкого производителя грузовых автомобилей Traton (8TRA.DE), планируют продать свои торговые предприятия в России местным партнерам вместе с российским финансовым бизнесом Scania к первому кварталу 2023 года.

банки

** Британский банк HSBC (HSBA.L) согласился продать свой российский бизнес Экспобанку при условии получения разрешения регулирующих органов в России.

** Чешская инвестиционная группа PPF продала свои российские банковские активы, включая потребительский кредит HCFB и его дочерние компании, инвесторам во главе с Иваном Терешкиным.

**Французский Societe Generale (SOGN.PA) продал свой российский бизнес Росбанк (ROSB.MM) компании Interros Capital, связанной с российским олигархом Владимиром Потаниным.

потребители электроники

** Шведский производитель бытовой техники Electrolux (ELUXb.ST) передал свой бизнес в России в местное управление

** Ее дочерняя компания Electrolux Professional (ЭПРОб.СТ) также продала свой российский бизнес местному менеджменту.

** Whirlpool (WHR.N) продала свои российские предприятия турецкой компании Arcelik (ARCLK.IS).

Электрические компоненты и оборудование

** Финская корпорация «Борео» (BOREO.HE) продала 90% акций YE Russia компаниям, контролируемым ее нынешним директором Юрьё Пённи.

** Американская промышленная компания Emerson Electric (EMR.N) согласилась продать свой бизнес в России местному менеджменту

** Финская лифтовая компания Kone (KNEBV.HE) рассчитывает закрыть сделку по продаже своего российского бизнеса местному менеджменту в четвертом квартале 2022 года.

** Французская компания Schneider Electric (SCHN.PA) рассчитывает закрыть сделку по продаже своего российского подразделения местному менеджменту к концу 2022 года.

** Американский производитель лифтов Otis (OTIS.N) продал свой бизнес в России местной инвестиционной компании Ice Development.

энергия

** Французский производитель промышленных газов Air Liquide (AIRP.PA) согласился передать свои российские активы местной администрации при условии получения разрешения регулирующих органов в России.

** Baker Hughes (BKR.O) согласилась продать свой нефтесервисный бизнес в России местному руководству и, как ожидается, закроется во второй половине 2022 года.

** Итальянская коммунальная компания Enel (ENEI.MI) продала 56,43% акций Enel Россия компании «Лукойл» (LKOH.MM) и Специальному фонду «Газпромбанк-Фрезия».

** Норвежская компания Equinor (EQNR.OL) передала активы своего совместного российского нефтегазового предприятия государственной «Роснефти» (ROSN.MM), а свою 30-процентную долю в арктическом Харьягинском нефтяном месторождении — российской государственной «Зарубежнефти».

** Американская нефтесервисная компания Halliburton (HAL.N) продала свои операции в России управленческой команде, состоящей из бывших сотрудников.

** Крупнейшая нефтяная компания Shell (SHEL.L) продала Лукойлу свой розничный и российский нефтяной бизнес.

** Базирующаяся в Сингапуре компания по торговле сырьевыми товарами Trafigura продала свою 10-процентную долю в проекте Vostok Oil в Сибири торговой компании Nord Access, зарегистрированной в Гонконге.

** Total Energies (TTEF.PA) продала оставшиеся 20% акций Харьягинского нефтяного проекта компании «Зарубежнефть», а 49% акций «Тернефтегаза» — партнеру по совместному предприятию «Новатэк».

Продукты питания и напитки

**Финская Atria (ATRAV.HE) продала свой бизнес быстрого питания в России Sibylla Rus российскому производителю мяса Черкизово (GCHE.MM)

** Финская компания Fazer продала свое российское подразделение Коломенскому булочно-кондитерскому холдингу в Москве.

** Ирландский компонентный гигант Kerry Group (KYGa.I) продал свою российскую дочернюю компанию местному менеджменту и согласился передать свое белорусское подразделение местному оператору.

** Сеть быстрого питания McDonald’s (MCD.N) продала свой российский бизнес лицензированному Александру Говору.

** Финская компания по производству продуктов питания и напитков Paulig продала свои российские предприятия индийскому частному инвестору Vikas Soi.

** Yum Brands (YUM.N) продала свой бизнес Pizza Hut в России местному оператору.

** Финская пищевая компания Raisio (RAIVV.HE) продала свой потребительский бизнес в России компании Copacker Agro.

** Финский производитель молочной продукции Valio продал свою российскую компанию ГК Велком.

промышленное оборудование

** Подразделение Powogaz Польский приборостроительный завод Apator (APTP.WA) объявил о своей полной доле в российском АО «Тепловодомер».

** Датская промышленная компания Danfoss согласилась продать свой бизнес в России и Беларуси местному руководству при условии получения одобрения акционеров и регулирующих органов в России.

** Швейцарская компания Oerlikon (OERL.S) продала свои российские предприятия местному менеджменту.

** Финский производитель лесной техники Ponsse (PON1V.HE) продал свое подразделение в России и Беларуси ООО «Бизон».

** Финская лесная компания Stora Enso (STERV.HE) продала три упаковочных завода и два издательства местному управлению и рассчитывает завершить передачу своих лесных операций к концу 2022 года.

Упаковка

** Компания Ball Corp., производитель алюминиевых банок для напитков в США, продала свой бизнес по розливу напитков в России компании Arnest Group.

** Норвежский поставщик оборудования для упаковки в картонные коробки Elopak (ELO.OL) продал свое российское подразделение компании, принадлежащей местной администрации.

** Финская Huhtamaki (HUH1V.HE) продала свои российские предприятия холдинговой компании Espetina Ltd, принадлежащей Александру Говору и Юрию Кушнерову.

** Британская компания Mondi (MNDI.L) согласилась продать свой крупнейший завод в России инвестиционной компании, принадлежащей российскому миллиардеру Виктору Харитонину, после одобрения акционерами и российским регулятором.

** Американская компания по производству бумажных изделий Sylvamo (SLVM.N) продала свои российские предприятия компании Pulp Invest LLC.

** Шведско-швейцарская компания Tetra Pak согласилась продать свой российский бизнес местной администрации при условии получения разрешения регулирующих органов.

продажа поштучно

** Польская LPP (LPPP.WA) продала свою российскую компанию RE Trading китайскому консорциуму.

** Сеть косметических магазинов Sephora, принадлежащая французской компании LVMH (LVMH.PA), продала российское подразделение местному генеральному директору.

** Финская SOK продала петербургские магазины российской розничной сети Prisma X5 (FIVEDR.MM), Бизнес-отели В городе для российских инвесторов Александр Ермаков и Юрий Шумаковари

другие

** Шведская компания бизнес-услуг Afry (AFRY.ST) рассчитывает продать свой российский бизнес местной администрации в четвертом квартале 2022 года.

** Биофармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMY.N) перевела свою деятельность в России к зарубежному дистрибьютору.

** Голландская рекрутинговая компания Brunel International (BRUN.AS) передала свою деятельность в России местной администрации.

** Американский трейдер сельскохозяйственных товаров Bunge (BG.N) согласился продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group.

** British Tobacco Group Imperial Brands (IMB.L) продала свой российский бизнес «российским инвесторам».

** Норвежский производитель красок Jotun, в котором Orkla (ORK.OL) принадлежит 42,6% акций, продал российские активы промышленной группе «Атомстройкомплекс».

** Канадская золотодобывающая компания Kinross (K.TO) продала свои активы в России компании Highland Gold Mining Group.

**Шведский производитель вентиляционных систем Lindab (LIAB.ST) продал свое российское подразделение местному генеральному директору

** Зарегистрированная в Лондоне компания информационных технологий Softline (SFTLq.L) в ноябре передаст свой российский бизнес основателю Игорю Боровикову.

** Японская технологическая и развлекательная группа Sony (6758.T) продала российское подразделение своего музыкального бизнеса местному менеджменту.

** Финская тренинговая компания Soprano (SOPRA.HE) продала свое подразделение MIF Russia местному менеджменту.

** Финская строительная компания YIT (YIT.HE) продала свои российские активы группе «Эталон» (ETLNGq.L)

** Швейцарская страховая компания ZURN.S продала свой российский бизнес 11 членам местной команды

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительные отчеты и компиляции Елены Вардон и Элизы Гадивы, при участии Огюстена Терпина, Энрико Скаковелли, Ины Кройц и Агнешки Гощак. Редактирование Эндрю Хевенса, Сьюзен Фентон, Эмилии Ситхоле Матарис и Милы Несси.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.