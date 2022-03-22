Факты: Кто до сих пор покупает российскую нефть

(Рейтер) — Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямые запреты на покупку российской нефти после вторжения Москвы в Украину, но мнения членов Европейского Союза разделились.

Министры иностранных дел ЕС в понедельник не смогли договориться о санкциях в отношении поставок нефти и газа из России, на которые приходится 40% и 27% общего потребления этих товаров блоком соответственно. Подробнее

Германия, крупнейший потребитель российской сырой нефти в Европейском союзе, и Нидерланды, крупный торговый центр, утверждают, что Европейский союз не может в одночасье уменьшить свою зависимость от поставок из России.

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Венгрия выступила против запрета на импорт энергоносителей из России, а Болгария заявила, что может добиваться исключения, если запрет будет одобрен.

Некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Европе и Германии, не имеющие выхода к морю, почти полностью зависят от трубопроводных поставок из России.

Однако другие покупатели в Европе и других странах добровольно отказались от российской нефти, чтобы избежать ущерба для репутации или потенциальных юридических проблем, поскольку трейдеры предупреждали о возможной нехватке предложения.

Руководители трех крупнейших энергетических трейдеров — Vitol, Gunvor и Trafigura — заявили, что их компании приостановили спотовые закупки российской нефти, но рассматривают существующие контракты как долгосрочные. Подробнее

Trafigura связала потери российской нефти и российских продуктов на данный момент между двумя миллионами и 2,5 миллионами баррелей в день, в то время как Vitol и Gunvor заявили, что трудно подсчитать снижение, но они не ожидали, что дефицит превысит три миллиона баррелей. в день.

Предварительные данные на прошлой неделе показали, что импорт российской нефти сократился примерно на 0,5 млн баррелей в сутки, а на этой и следующей неделе он может увеличиться до 1,5–2 млн баррелей в сутки, согласно оценкам консалтинговой компании FGE.

Rystad Energy заявила в понедельник, что поставки сырой нефти из основных западных портов России сократились как минимум на 1,5 миллиона баррелей в день с момента вторжения, и с 12 марта не было никаких новостей.

За пределами Евросоюза Китай и Индия, отказавшиеся критиковать российское вторжение в Украину, продолжают покупать российскую нефть, равно как и Турция, стремящаяся к посредничеству между Киевом и Москвой.

Вот список основных покупателей российской нефти:

Нефтухим Бергас

Болгарский НПЗ, принадлежащий российской компании «Лукойл» (LKOH.MM), чья российская нефть обеспечивает около 60% общего потребления, продолжает перерабатывать российскую нефть.

Меро

На российскую нефть по-прежнему приходится около 14% потребления крупнейшего НПЗ Германии Miro, 24% которого принадлежит Роснефти (ROSN.MM). Подробнее.

ПК ШВЕДТ

Немецкий НПЗ, на 54% принадлежащий «Роснефти» (ROSN.MM), получает сырую нефть по трубопроводу «Дружба».

Леона

Не имеющий выхода к морю нефтеперерабатывающий завод Leuna в восточной Германии, контрольный пакет акций которого принадлежит TotalEnergies (TTEF.PA), получает российскую нефть по трубопроводу «Дружба».

Хелленик Петролеум (HEPr.AT)

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Греции получает около 15% своего дохода от российской нефти. Ранее в этом месяце компания обеспечила дополнительные поставки из Саудовской Аравии. Подробнее

ИСАБ

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Италии, принадлежащий Litasco SA и контролируемый швейцарской компанией «Лукойл» (LKOH.MM), перерабатывает российскую и нероссийскую нефть.

МОЛ (МОЛБ.БУ)

Венгерская нефтяная группа, которая управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии, Словакии и Хорватии, продолжает поставлять его по трубопроводу «Дружба». Венгрия выступает против введения санкций в отношении российской нефти и газа.

ПКН Орлен (PKN.WA)

Крупнейший в Польше нефтеперерабатывающий завод, который продолжает покупать российскую нефть для своих НПЗ в Литве, Польше и Чехии, заявил, что готовится к полной остановке. Подробнее

Судоходные данные показали, что BKN в марте закупила по меньшей мере три партии норвежской нефти Johan Sverdrup для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов в Литве взамен российской нефти Urals. Подробнее

Зеландский нефтеперерабатывающий завод

Голландский НПЗ, 45% которого принадлежит «Лукойлу», отказался комментировать, использует ли он российскую нефть.

Роттердамский нефтеперерабатывающий завод

ExxonMobil (XOM.N) отказалась комментировать, использует ли ее голландский нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме российскую нефть.

Индостан Ойл (HPCL.NS),

По данным торговых источников на прошлой неделе, индийский государственный нефтеперерабатывающий завод закупил 2 миллиона баррелей российской нефти Urals для отгрузки в мае. Подробнее

Индийская нефть (IOC.NS)

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии купил три миллиона баррелей нефти марки Urals с поставкой в ​​мае, сообщили источники в торговых сетях. Подробнее

Вот списки, которые перестали покупать российскую нефть:

Бритиш Петролеум (BP.L)

Британский нефтяной гигант, отказывающийся от своей доли в «Роснефти», не будет заключать новые сделки с российскими компаниями на погрузку в российских портах, за исключением случаев, «необходимых для обеспечения безопасности поставок». Подробнее

Инеос

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии (5020.T) прекратил закупки сырой нефти в России, в то время как некоторые поставки, подписанные в соответствии с предыдущими соглашениями, поступят в Японию примерно до апреля. Подробнее

ЭНИ (ENI.MI)

Энергетическая группа, 30,3% которой принадлежит правительству Италии, приостанавливает закупки российской нефти. Подробнее

Никакая российская нефть не будет использоваться на немецком НПЗ Bayern, в котором Eni и «Роснефть» имеют доли. Подробнее

ЭКВИНОР (EQNR.OL)

Государственная норвежская энергетическая компания, владеющая контрольным пакетом акций, прекратила торговлю российской нефтью, так как прекращает свою деятельность в стране. Подробнее

ГАЛП (GALP.LS)

Португальская нефтегазовая компания прекратила все новые закупки нефтепродуктов из России или российских компаний.

НЕСТЭ (NESTE.HE)

Финский нефтеперерабатывающий завод имеет контракты с российской нефтью до конца года, но новых договоров на поставку не заключает. Подробнее

до

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Швеции, принадлежащий саудовскому миллиардеру Мохаммеду Хусейну Аль-Амуди, прекратил новые заказы на российскую нефть, на долю которых приходилось около 7% его закупок, и заменил баррели из Северного моря.

Репсол (REP.MC)

Испанская компания прекратила закупать российскую нефть на спотовом рынке.

Оболочка (SHEL.L)

Крупнейший нефтетрейдер в мире перестанет покупать российскую нефть и постепенно перестанет участвовать во всех российских углеводородах. Подробнее

итоги

Французский нефтяной гигант (TTEF.PA) не будет подписывать новые контракты и пообещал прекратить закупки сырой нефти и российских нефтепродуктов до конца этого года. Подробнее

ВАРО ЭНЕРДЖИ

Швейцарский нефтеперерабатывающий завод, которому принадлежит 51,4% немецкого нефтеперерабатывающего завода Bayernwell, заявил, что не планирует заключать новые сделки по покупке российской нефти.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Их собрали Неригос Адомитис и Шадия Насралла. Монтаж: Кристен Донован, Барбара Льюис, Сьюзан Фентон и Джонатан Отис

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