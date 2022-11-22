Факты: Что известно о российском вулкане, который может вот-вот извергнуться?

(Рейтер) — Вулкан Шивлуч на дальневосточном полуострове Камчатка в России может готовиться к своему первому мощному извержению за 15 лет, заявили ученые.
Камчатка является домом для 29 действующих вулканов и является частью большого пояса земли, известного как «Огненное кольцо», которое окружает Тихий океан и подвержено частым извержениям и землетрясениям.
Большинство вулканов на полуострове окружено малонаселенными лесами и тундровыми равнинами, поэтому они представляют небольшую опасность для местных жителей, но крупные извержения могут подбрасывать в небо стекло, валуны и пепел, угрожая самолетам.
По данным Геологической службы США, такие извержения обычно происходят на Камчатке три-четыре раза в год, что требует изменения направления воздушного движения.
Шифлатч
Шивелуч с высотой вершины 3 283 метра (10 771 фут) является одним из самых активных вулканов на полуострове, за последние 10 000 лет произошло около 60 крупных извержений.
Камчатская группа реагирования на извержение вулкана сообщила в воскресенье, что вулкан стал очень активным, угрожая мощным извержением вулкана.
«Лавовый купол продолжает расти, и этот процесс сопровождается сильной фумарольной активностью, свечением лавового купола, взрывами и раскаленными лавинами», — сообщили в обсерватории.
Купола — это насыпи, образованные скоплением лавы, а фумаролы — отверстия, через которые выходят горячие сернистые газы.
Квиверт сказал, что извергающийся вулкан может представлять опасность для международных рейсов, и ему был присвоен «оранжевый» уровень угрозы, что означает вероятность извержения.
По данным НАСА, самое мощное извержение произошло в 2007 году.
Алексей Озеров, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, заявил в воскресенье, что купол вулкана очень горячий.
«Ночью купол светится почти всей своей поверхностью. По склонам скатываются горячие лавины с температурой 1000°С (1832°F), спускаются потоки лавы. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед сильная пароксизмальная сыпь.
(Отчетность Калеба Дэвиса; редактирование Уильяма Маклина)
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