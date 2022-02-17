Факты: 15-летние российские фигуристы на Олимпиаде

ПЕКИН (Рейтер) — Российские спортивные чиновники отправляли 15-летнего сноубордиста на каждую из трех последних зимних Олимпийских игр.

У трех фигуристов общий тренер Этери Тутберидзе, известная тем, что воспитала поколение молодых фигуристов с исключительной, но эфемерной карьерой.

Вот три 15-летних российских фигуристки, которые блестяще выступили на Играх в Сочи-2014, Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 и Играх-2022 в Пекине:

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Юлия Липницкая, Сочи 2014

Юлия Липницкая поразила своим безупречным произвольным катанием на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и помогла России выиграть золото в командном зачете.

Катаясь по Списку Шиндлера в ярко-красном пальто, Липницкая стала прямой звездой Олимпиады в России, а ее выступление вызвало овации отечественной публики.

Ее карьера после игры вскоре развалилась. Травмы вынудили ее отказаться от участия в нескольких соревнованиях, и ее катание становилось все более неустойчивым.

Липницкая объявила о завершении карьеры в 2017 году в возрасте 19 лет, сославшись на длительную борьбу с анорексией.

Алина Загитова, Пхенчхан 2018

Алина Загитова опередила соотечественницу Евгению Медведеву, двукратную чемпионку мира, в ошеломляющей произвольной программе на Олимпийских играх в Пхенчхане и подарила олимпийцам из России первую золотую медаль на Играх.

Загитова, также завоевавшая серебряную медаль в командном зачете, выиграла чемпионат мира 2019 года.

Она взяла перерыв после финала Гран-при 2019 года и с тех пор не возвращалась в фигурное катание.

Загитова, которой сейчас 19 лет, находится в Пекине, чтобы поболеть за спортсменов, представляющих Олимпийский комитет России.

Камила Валева, Пекин, 2022 г.

Камила Валеева оказывается втянутой в скандал после того, как 25 декабря ее тест на запрещенный препарат триметазидин от стенокардии дал положительный результат на национальный чемпионат. Результат ее теста не был известен до 8 февраля, после того как она уже участвовала в Олимпийских играх в Пекине в командном зачете.

Валиева, первая женщина, прыгнувшая четверной на Олимпиаде, заняла первое место в женской индивидуальной короткой программе и в четверг должна выступить в произвольной программе.

Валиевой, которой принадлежат мировые рекорды в короткой программе, произвольной программе и общем зачете, разрешил высший спортивный суд. Вам не будет предъявлено обвинение в употреблении допинга до окончания Игр.

Медали на Олимпийских играх в Пекине среди женщин не присуждаются, если Валеева финиширует в тройке лучших.

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(Отчетность Габриэля Тетро-Фарбера) Редактирование Жаклин Вонг

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