Факты: 15-летние российские фигуристы на Олимпиаде

ПЕКИН (Рейтер) — Российские спортивные чиновники отправляли 15-летнего сноубордиста на каждую из трех последних зимних Олимпийских игр.
У трех фигуристов общий тренер Этери Тутберидзе, известная тем, что воспитала поколение молодых фигуристов с исключительной, но эфемерной карьерой.
Вот три 15-летних российских фигуристки, которые блестяще выступили на Играх в Сочи-2014, Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 и Играх-2022 в Пекине:
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Юлия Липницкая, Сочи 2014
Юлия Липницкая поразила своим безупречным произвольным катанием на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и помогла России выиграть золото в командном зачете.
Катаясь по Списку Шиндлера в ярко-красном пальто, Липницкая стала прямой звездой Олимпиады в России, а ее выступление вызвало овации отечественной публики.
Ее карьера после игры вскоре развалилась. Травмы вынудили ее отказаться от участия в нескольких соревнованиях, и ее катание становилось все более неустойчивым.
Липницкая объявила о завершении карьеры в 2017 году в возрасте 19 лет, сославшись на длительную борьбу с анорексией.
Алина Загитова, Пхенчхан 2018
Алина Загитова опередила соотечественницу Евгению Медведеву, двукратную чемпионку мира, в ошеломляющей произвольной программе на Олимпийских играх в Пхенчхане и подарила олимпийцам из России первую золотую медаль на Играх.
Загитова, также завоевавшая серебряную медаль в командном зачете, выиграла чемпионат мира 2019 года.
Она взяла перерыв после финала Гран-при 2019 года и с тех пор не возвращалась в фигурное катание.
Загитова, которой сейчас 19 лет, находится в Пекине, чтобы поболеть за спортсменов, представляющих Олимпийский комитет России.
Камила Валева, Пекин, 2022 г.
Камила Валеева оказывается втянутой в скандал после того, как 25 декабря ее тест на запрещенный препарат триметазидин от стенокардии дал положительный результат на национальный чемпионат. Результат ее теста не был известен до 8 февраля, после того как она уже участвовала в Олимпийских играх в Пекине в командном зачете.
Валиева, первая женщина, прыгнувшая четверной на Олимпиаде, заняла первое место в женской индивидуальной короткой программе и в четверг должна выступить в произвольной программе.
Валиевой, которой принадлежат мировые рекорды в короткой программе, произвольной программе и общем зачете, разрешил высший спортивный суд. Вам не будет предъявлено обвинение в употреблении допинга до окончания Игр.
Медали на Олимпийских играх в Пекине среди женщин не присуждаются, если Валеева финиширует в тройке лучших.
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(Отчетность Габриэля Тетро-Фарбера) Редактирование Жаклин Вонг
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