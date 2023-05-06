Факт: Кто такой писатель Захар Прилепин стал жертвой взрыва автомобиля в России?

6 мая (Рейтер) — Вот некоторые ключевые факты о русском писателе-националисте Захаре Прилепине, который в субботу был ранен в результате взрыва заминированного автомобиля.

47-летний Прилепин является автором шести романов, часто посвященных мрачным темам. Его первый роман «Болезни» рассказывает о молодых солдатах на чеченских войнах. Он также написал множество стихов, эссе и эссе и получил несколько правительственных наград, в том числе Премию Министерства обороны 2021 года в области искусства.

Он открыто выступает за войну в социальных сетях, и на его каналы в Telegram и YouTube подписано около 300 000 человек.

Русский писатель Захар Прилепин позирует фотографу в своей квартире в Нижнем Новгороде, Россия, 6 декабря 2008 года. REUTERS/Михаил Безносов

В течение многих лет он организовывал российских боевиков-марионеток в Донбассе на востоке Украины, хвастаясь в интервью на YouTube в 2019 году, что его подразделение «массами убивало людей». Степень его непосредственного участия в боевых действиях не ясна.

Прилепин был политически активен как сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду». В прошлом году он сыграл заметную роль в создании ГРАД, парламентской группы, которая стремится выявить деятелей культуры с «антироссийскими» взглядами и убедить государство и корпорации прекратить их финансирование. Инициалы ГРАД расшифровываются как «Группа по расследованию антироссийской активности в культурной сфере». Град — это также русское слово, означающее «град», и название ракетной системы.

— После массового вторжения России в Украину в феврале прошлого года Швейцария, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Европейский союз ввели против него санкции.

Дополнительный отчет Оленны Хармаш, текст Марка Тревельяна, редактирование Хью Лоусона.

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