Фанаты Bloodborne думают, что нашли больше доказательств того, что игра была портирована на ПК

Модер, стример и австралийский боец. Лэнс Макдональд утверждать, что то, что мы все знаем в наших сердцах, является правдой, даже если это не совсем принимает форму, которую мы хотим; Где-то в эксклюзив для PS4 Bloodborne можно играть на ПК.

Макдональд уже много лет охотится за тенями под открытым небом. Маркус Доминикхудожник по окружению в FromSoftware (который работал над Elden Ring и грядущей Armored Core VI: Fires of Rubicon), по-видимому, предоставил изображение для Вики фанатов кровиТочнее масляный поддон.

Используя технические возможности за пределами нашего понимания, McDonald определил, что этот снимок экрана был сделан для розничной сборки игры, а не для сборки, которая использовалась для ее разработки. Он описывает этот процесс:

Большинство художников[s] В своей работе они использовали сборку Bloodborne для ПК, но скриншоты Маркуса были сделаны с использованием фактической полной розничной версии игры, работающей на Windows, а не в начале эпохи «Project Monster» (это можно определить по значку загрузки в углу). ). «

Обнаружена компьютерная версия Bloodborne: Old Hunters. pic.twitter.com/dbtdkVvUVg— Лэнс Макдональд (manfightdragon) 21 мая 2023 г.

Вы можете сами проверить остальную часть бизнеса McDonald’s на твит выше; Это очень убедительно. Известно, что McDonald ранее удалось запустить неигровой хоррор Кодзимы, PT, на немодифицированной PS5 и даже запустить Bloodborne со скоростью 60 кадров в секунду на модифицированной PS4, помимо других достижений технического мастерства.

Что вы думаете о последних открытиях McDonald’s? Дайте нам знать в комментариях ниже.