Фанаты Modern Warfare 2 возмущены честными матчами

Скриншот : Активижн

Call Of Duty Modern Warfare 2 Он выйдет 28 октября, хотя, если вы сделаете предварительный заказ, вы, вероятно, уже получили некоторое время на кампанию. Но перед полным выпуском игры, который даст людям полный доступ к многопользовательскому компоненту, некоторые осуждают подбор игроков на основе навыков (SBMM).

современная война 2 Это последняя запись для Infinity Ward в Зов долга Франчайзинговый бизнес. Перезагрузка одноименной игры 2009 года и прямое продолжение перезагрузки 2019 года. современная войнаВ этом новом шутере вы проводите несколько громких военных операций, чтобы предотвратить глобальную катастрофу,… стреляя им в лицо. Это серьезная игра с Несколько отличных фотографий кто — который Котаку Писательница Клэр Джексон сказала, что после скучного начала она стала слишком медленной. Хотя там Некоторые проблемные элементы В игровой кампании сообщество разозлило не это. Нет, это еще неравномерная многопользовательская составляющая.

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Кажется, там находится известный телеоператор Тимоти «TimTheTatman» Бетар. Дискуссионный центр Около современная война 2 Сватовство на основе навыков. В видео от 23 октября он сказал, что, хотя он будет «здесь», когда игра будет полностью запущена в эти выходные, он будет транслировать игру только «один день». Он по-прежнему будет отключать трансляцию, но даст понять, что не может транслировать современная война 2. причина? Подбор игроков, основанный на навыках, кажется, высасывает удовольствие из многопользовательского опыта, потому что он играет против высококвалифицированных игроков, которые воплощают его, а не с хорошо зарекомендовавшей себя «мета» и «хорошим оружием», которые люди регулярно используют. решено? Создайте два отдельных списка: список быстрого запуска, тот, который не зависит от SBMM, и тот, который помечен.

«Если бы мне не нравился SBMM, я бы транслировал многопользовательские игры», — сказал он. «SBMM — я уже говорил это раньше и скажу снова, чувак — осмелюсь сказать, это убивает видеоигры».

ТимТатман

Соответствие навыков — это именно то, на что это похоже. Это функция, обычно используемая в многопользовательских играх, которая объединяет вас с другими игроками примерно вашего уровня мастерства. Прошло всего 10 месяцев после выхода игры, но вы все еще хотите попробовать многопользовательский режим? Не проблема. СБММ должен— Сильный акцент здесь на «должен» — подбирать вас с другими людьми, которые также имеют 10-й уровень. Становитесь лучше в игре и повышайте уровень с помощью быстрого клипа? СБММ для игры должен— Опять же, с сильным ударением на слове «должен» — осознайте это, и поставите вас рядом с другими, которые в равной степени совершенствуют свои навыки. Это не всегда работает таким образом, но это общая идея, лежащая в основе методологии.

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However, much like TimTheTatman, folks online aren’t—and haven’t been for a minute now—too happy with the feature’s implementation in competitive games. A быстрый просмотр Twitter тянет Многие люди осудили Сватовство на основе навыков. Некоторые вспоминали, какими были в свое время профессиональные стрелки, Такие как Гало 2, по-видимому, не было SBMM, и это все равно было довольно весело. (бывший Привет был дизайнером Быстро противостоять точкеоднако.) Другие говорили, что они натуралы. Не любит имущество. Маленькие, как командные игры кланони задавались вопросом, принадлежало ли ему основанное на навыках сватовство Зов долга вообще игры. Тем не менее, большинство, похоже, согласны с тем, что SBMM каким-то образом портит им игру. Но, конечно же, СБММ я был в играх уже давно.

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Котаку Я связался с Activision и комментарием TimTheTatman.

Здесь есть некоторая ирония в жалобах. Если один игрок добился престижа и часто заканчивает матчи с безумным соотношением убийств и смертей, его, очевидно, следует поставить рядом с другими столь же доминирующими игроками. Им не следует давать возможность прыгать в стрессовые комбинации, не основанные на навыках, чтобы сокрушить людей, которые все еще учатся. Это похоже на боксера-тяжеловеса, который набирает массу мышц и весит в два раза меньше, чем легковес. я имею в виду прийти понятно, что это Несправедливое преимущество. Если ты хочешь быть лучшим, ты должен победить лучших, верно? Нравится пользователь твиттера заслуженно В ответ на головокружение Письмо SBMM: «Что думает Гоку»? мы будем Я подозреваю это будет красиво Расстроенный.