Фанаты Overwatch проводят 30 часов за просмотром YouTube, не получая вознаграждения

Overwatch? Больше похоже на Новервотч, мой принц? картина : Activision Blizzard / Котаку

Некоторые люди смотрят киберспортивные мероприятия, чтобы насладиться игрой, в которой играют на максимально возможном уровне мастерства. Другие следуют за ними, чтобы получить обещанные разработчиками награды. Если вы относитесь ко второму лагерю и потратили много часов на просмотр последнего события Overwatch League на YouTube, вы, вероятно, сейчас очень недовольны. Вам, как и другим, может не хватать скина и других косметических средств, которые Blizzard обещала дать вам за настройку.

Overwatch League, официальный дом профессионального уровня Мониторинг 2 События, которые недавно закрыли сезон 2022. В качестве стимула для просмотра события (кроме удовольствия от игры, конечно) Blizzard пообещала множество «надбавки», который включает в себя несколько жетонов лиги (которые можно обменять на эксклюзивные скины и косметические предметы), домашние и выездные скины для чемпионов, граффити и другие цифровые предметы коллекционирования. Награды будут распределяться каждые три часа просмотра, если у вас есть битва .net и аккаунт YouTube. Связанные аккаунты, и должен был появиться на счетах игроков примерно 15 ноября. Этот день настал и ушел, а некоторым геймерам, набравшим до 30 часов времени просмотра, все еще не хватает всех обещанных им вкусностей.

Котаку Мы обратились к Blizzard за комментариями по поводу этой истории, но не получили ответа до того, как она была опубликована.

Если вы еще не заработали свои награды OWL, вы никогда их не получите.Спасибо, Blizzard Begins Известная ветка Reddit Рейтинг неисчисляемых наград от просмотра события. Сообщение включает в себя скриншот из сообщений службы поддержки Blizzard, в котором говорится, что ошибки, вероятно, связаны с тем, что зритель не имеет «права» на косметические награды. Но в том же сообщении также говорится, что «служба поддержки клиентов не может проверить право на участие в OWL и не может помочь с этой проблемой. Хорошего дня».

Главный ответ на пост, который теперь был удален модераторами сабреддита (но все еще виден), гласит: «Да, я принял тот факт, что я не получу свои награды, как только мои жетоны лиги перестанут расти, как только они достичь 60». Ответ «Я, вероятно, все еще буду прятаться в будущих событиях, подобных этому прошлому, но я не ожидал бы получить то, что они говорят, что я получу. Просто позор».

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Это чувство не уникально. С более чем 500 комментариями, многие из которых выражают одинаковый уровень разочарования и расстройства, это явно широко распространенная проблема, и, похоже, она затрагивает подходящих зрителей, потому что они получили одни награды, но не другие. «Я буквально 15 часов смотрел это событие, получил только 20 жетонов и ни одного скина», — говорится в одном комментарии.

«Они отлично сработали на Twitch для меня», — говорится в другом комментарии. OW2 У него не было ничего, кроме проблем».

Reddit — не единственное место, где зрители выражают свое недовольство неполученными наградами. Закончился на зарядке Overwatch форумы, Тема с более чем 700 ответами каталогизирует похожие разочарования. «Я просмотрел почти 70 часов и до сих пор не получил свои награды», — говорится в одном комментарии. «Это оно [ridiculous]Другой говорит: «У меня 115 жетонов, я получил набор скинов D.Va и все, что меньше этого, и импульсные пушки. Больше я ничего не получил, а уже почти декабрь, типа давай».

В другом комментарии сетуют на ответ службы поддержки: «Поддержка все еще делает резервную копию, говорит, что это вина пользователя».

Хотя сами игры-события, безусловно, были интересными, многие зрители потратили часы, чтобы так и не увидеть все обещанные им награды, что, безусловно, плохо для завершения. В пост-лутбоксе живой сервис мир Мониторинг 2еще больше разочаровывает, что бесплатная косметика зависает из-за таких проблем.