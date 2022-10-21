«Вирджиния всегда печатала новые дорожные карты после каждых выборов, чтобы фотография нового губернатора и, возможно, краткое приветственное заявление были включены в карты, доступные в зонах отдыха», — сказал Стивен Фарнсворт.

Форум, организованный беспартийным комитетом принца Уильяма из 100 человек и местным отделением Лиги женщин-избирательниц, модерировал Стивен Фарнсворт, профессор политологии Университета Мэри Вашингтон.

Противники места в Палате представителей США в Вирджинии спорят об инфляции и абортах в недавних дебатах (Record Patriot; C-Span)

Модератор Стивен Фарнсворт, профессор политологии Университета Мэри Вашингтон, также спросил кандидатов о возможности расширения Метро на округ Принс-Уильям.

Кандидаты от округа 10 Уэстон, Цао Барбс торгуются во вторых дебатах за четыре дня (WTOP, Inside Nova, McClean Gazette)

Форум, организованный беспартийным комитетом принца Уильяма из 100 человек и местным отделением Лиги женщин-избирательниц, модерировал Стивен Фарнсворт, профессор политологии Университета Мэри Вашингтон.

Профессор Университета Мэри Вашингтон доктор Стивен Фарнсворт задал более 10 вопросов во время беседы, которая длилась около полутора часов.

Уэкстон, Дебаты Цао в парке Манассас, излагаются ключевые различия в вопросах иммиграции и трансгендеров (Potomac Local)

Промежуточные выборы часто бывают сложными для кандидатов, связанных с политической партией, контролирующей Белый дом, но демократы делают все возможное, чтобы обратить вспять долгосрочную тенденцию, которая в этом году должна благоприятствовать республиканцам.

Ригглман поддерживает Спанбергера, продолжает долгую серию межпартийных одобрений в Вирджинии (WVTF)

Ригглман потерял свое место после организации гей-свадьбы, а затем стал советником комитета 6 января. Теперь он разделяет то, что, по словам Стивена Фарнсворта из Университета Мэри Вашингтон, является давней традицией в политике Вирджинии.

Круглый стол по деловой политике Вирджинии, 2022 г. (бизнес Вирджинии)

Деловой редактор Вирджинии Ричард Фостер проведет личную дискуссию в прямом эфире с группой экспертов по политике штата, в которой будут обсуждаться последние события на промежуточных выборах в Конгресс в Вирджинии и стране.

Стивен Фарнсворт, профессор и директор Центра изучения лидерства и медиа