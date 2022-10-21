Со студенткой UMW Кассандрой Аткинсон:
Центральный контракт (журнал Richmond)
Промежуточные выборы часто бывают сложными для кандидатов, связанных с политической партией, контролирующей Белый дом, но демократы делают все возможное, чтобы обратить вспять долгосрочную тенденцию, которая в этом году должна благоприятствовать республиканцам.
Уэкстон, Дебаты Цао в парке Манассас, излагаются ключевые различия в вопросах иммиграции и трансгендеров (Potomac Local)
Профессор Университета Мэри Вашингтон доктор Стивен Фарнсворт задал более 10 вопросов во время беседы, которая длилась около полутора часов.
Представитель Вирджинии Дженнифер Вэкстон, дебаты республиканца Хун Као об инфляции и абортах (Blacksburg Dispatch; Arlington Weekly Story)
Форум, организованный беспартийным комитетом принца Уильяма из 100 человек и местным отделением Лиги женщин-избирательниц, модерировал Стивен Фарнсворт, профессор политологии Университета Мэри Вашингтон.
Кандидаты от округа 10 Уэстон, Цао Барбс торгуются во вторых дебатах за четыре дня (WTOP, Inside Nova, McClean Gazette)
Модератор Стивен Фарнсворт, профессор политологии Университета Мэри Вашингтон, также спросил кандидатов о возможности расширения Метро на округ Принс-Уильям.
Противники места в Палате представителей США в Вирджинии спорят об инфляции и абортах в недавних дебатах (Record Patriot; C-Span)
Форум, организованный беспартийным комитетом принца Уильяма из 100 человек и местным отделением Лиги женщин-избирательниц, модерировал Стивен Фарнсворт, профессор политологии Университета Мэри Вашингтон.
Новая рекламная кампания с участием губернатора Гленна Йонгкина (WHRV 89.5)
«Вирджиния всегда печатала новые дорожные карты после каждых выборов, чтобы фотография нового губернатора и, возможно, краткое приветственное заявление были включены в карты, доступные в зонах отдыха», — сказал Стивен Фарнсворт.
Ригглман поддерживает Спанбергера, продолжает долгую серию межпартийных одобрений в Вирджинии (WVTF)
Ригглман потерял свое место после организации гей-свадьбы, а затем стал советником комитета 6 января. Теперь он разделяет то, что, по словам Стивена Фарнсворта из Университета Мэри Вашингтон, является давней традицией в политике Вирджинии.
Круглый стол по деловой политике Вирджинии, 2022 г. (бизнес Вирджинии)
Деловой редактор Вирджинии Ричард Фостер проведет личную дискуссию в прямом эфире с группой экспертов по политике штата, в которой будут обсуждаться последние события на промежуточных выборах в Конгресс в Вирджинии и стране.
Стивен Фарнсворт, профессор и директор Центра изучения лидерства и медиа
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