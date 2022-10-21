ФАТФ: России запретили участвовать в будущих проектах ФАТФ

Кумар сказал, что действия России продолжают нарушать основные принципы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, целью которой является повышение безопасности, целостности и безопасности финансовых систем.
«В результате продолжающихся действий России Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) решила наложить дополнительные ограничения на оставшуюся роль страны, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах ФАТФ», — сказал он.
России также запретили участвовать в заседаниях региональных органов, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). «Эти меры расширяют действия, предпринятые ФАТФ в июне, которые, помимо прочих ограничений, лишили Россию всех ее руководящих ролей», — сказал Кумар.
ФАТФ продолжит следить за ситуацией и на каждом своем открытом заседании рассматривать, есть ли основания для снятия или изменения этих ограничений.
Он сказал, что после заявлений, опубликованных в марте, апреле и июне 2022 года, ФАТФ вновь заявляет, что все юрисдикции должны быть готовы к рискам, возникающим в результате обхода мер, принятых против России, для защиты международной финансовой системы.
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