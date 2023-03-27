ФАУ Центр борьбы Владислава Гольдина возник в России. Теперь он в Финале четырех

НЬЮ-ЙОРК. Самый большой человек в раздевалке «Флориды Атлантик» — возможно, самый неожиданный герой самой невероятной истории «Финала четырех». Владислав Гольдин вырос в Нальчике, Россия, городе в предгорьях Кавказских гор. Шесть лет своего детства он провел в качестве борца, сражаясь с противниками и тренируя свое тело. Но по мере того, как это тело начало расти — в конечном итоге достигнув 7 футов 1 дюйм в его позднем подростковом возрасте — Голден понял, что сосредоточился на неправильном виде спорта.

«Они начали хватать меня за ногу, — сказал Голдин. И я сказал: «Ну, я достиг пика здесь. «»

Голдин перешел в баскетбол в возрасте пятнадцати лет. И он смоделировал свою игру на примере Тимофея Мозгова, российского квотербека, выигравшего чемпионат НБА с «Кливленд Кавальерс». Шесть лет спустя Голдин помог Флориде Атлантик выйти в «Финал четырех» с 14 очками и 13 подборами против штата Канзас в Мэдисон Сквер Гарден, и он явно принял правильное решение.

«Люди удивляются, почему мы здесь», — сказал он впоследствии. «Но мы знаем, почему мы здесь. Бизнес не лжет».

Соединенные Штаты все еще сдерживают эту сову во Флориде Атлантик, 35-3, глубокую, дисциплинированную посевную № 9, которая избегает индивидуального блеска в пользу баланса синих воротничков. Джонель Дэвис — разыгрывающий третий год подряд, вырвавшийся вперед в этом сезоне и возглавивший «Сов» с 13,9 очками за игру. Еще одна второкурсница, Алия Мартин, является лучшим бомбардиром с 17 очками в матче против штата Канзас. Тыловая зона состоит из ветеранов и мощных 3-х очковых стрелков. Но если вы посмотрите, как «Флорида Атлантикс» выходит из командного автобуса, первым, кого вы, вероятно, заметите, будет Голдин, высокий второкурсник с чувством юмора и единственный игрок, который начал все 38 игр в этом сезоне.

Голдин набирает в среднем 10,3 очка и 6,6 подбора, лидируя в «Совах» с 45 блок-шотами. Это в равной степени предохранительный клапан и золотая середина, обеспечивающие баланс целой галактике стражей. Его карьера в колледже Техасского технологического института началась в 2020–2021 годах, когда его подобрал специальный помощник Боб Доневальд-младший. Проведя сезон в Академии наук Патнэма в Коннектикуте. Голдин также провел время, играя за юношескую команду ЦСКА, одного из крупнейших профессиональных клубов России. Но он был не совсем готов внести свой вклад в Texas Tech, сыграв всего 10 игр в последнем сезоне Криса Бирда.

Когда Берд уехал в Техас, Голдин вошел в трансферные ворота. Тренер «Флориды Атлантик» Дасти Мэй и его команда приступили к делу. Чтобы полностью изучить Голдина, они транслировали игры от Putnam Science и прочесывали Интернет в поисках ярких моментов из дней, когда Голдин играл в московском ЦСКА.

«Мы очень хорошо его изучили и знаем, насколько он хорош», — сказал Мэй на прошлой неделе.

Владислав Гольдин замкнул счет 7-1 против Маркиза Ноэля и штата Канзас. (Эльза/Getty Images)

Однако Голдину потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Его трудовая этика хорошо сочетается с окружающей средой и культурой Бока-Ратон, и ветераны программы могут видеть, как его размер может сеять хаос на практике. Но, как и программа в целом, «Голден» не делала еще одного скачка до этого сезона.

«Можно было сказать: ему просто нужен был кто-то, с кем он был бы готов проводить время», — сказал Майкл Форрест, первокурсник пятого курса, чья карьера охватила все время пребывания Мэя в должности. «Просто потому, что вы могли сказать, что у него был потенциал, но он не был по-настоящему уверен в себе. Так что тренер Мэй проделал действительно хорошую работу, мотивируя его и вселяя в него уверенность».

Уверенность была наиболее очевидной в отношении штата Канзас. Голдин начал с восьми очков в первом тайме и заставил Wildcats больше играть внутри. Его присутствие также помогло «Совам» доминировать над «Глассом», выиграв битву на подборе 44–22. Это была первая игра Голдена с двузначным числом после четвертьфинала Конференции США, что отчасти говорит об общем атакующем балансе Ома. Но в раздевалке после игры товарищи по команде Голдина знали, что грядет большая игра.

«Я думаю, что это лучшая пятерка в нашей лиге», — сказал Дэвис.

Голдин не первый российский сеньор, отличившийся в турнире NCAA; Саша Каун из Канзаса стал 6-м самым ценным игроком чемпионской команды 2008 года, прежде чем начать долгую профессиональную карьеру в России и НБА. Но такие игроки, как Мозгов и Андрей Кириленко, пришли в НБА напрямую из рядов российских профессионалов, а список выдающихся студенческих игроков из России невелик. Это отчасти объясняет, почему Голдин не подумал о «Финале четырех», когда перешел из Техасского технологического института. Во-первых, он не рос, думая о «Мартовском безумии», и не похоже, чтобы Атлантическая Флорида была местом для осуществления такой мечты.

«Ну, я не собираюсь лгать», — сказал он в субботу, стоя в суде в Мэдисон-Сквер-Гарден. «Я не думал о «Финале четырех».

Однако Голдин был готов продолжить работу. Когда он приехал в Соединенные Штаты и поселился в школе в Коннектикуте, его английский был ограниченным, ограниченным баскетбольными фразами, которые он получил от тренера в России. граница. экран. светиться. Но он выучил язык медленно, в течение одного года в Putnam Science и другого в Texas Tech. В этом году он попытался добавить сленг из другого языка, попросив пешую Флориду Атлантик и Алехандро Ралата из Пуэрто-Рико об испанских терминах.

«Мы также немного учим русский язык», — сказал Ралат. «К сожалению, это в основном плохие слова. Очевидно, когда он чувствует себя подавленным, он всегда кричит на своем родном языке».

Тем не менее, в наши дни мало что может огорчить. Голден и Флорида Атлантик встретятся со штатом Сан-Диего в «Финале четырех» в субботу. По словам Голдина, если его раньше не замечали, это только подливает масла в огонь. Если их лица были неизвестны, а их истории неизвестны, все это начинает меняться.

«Как будто нас никто не любит», — сказал Голдин.

Несколькими минутами ранее Голдин стал первой совой, которая поднялась по лестнице в Нью-Йорке и поймала сетку после победы в региональном финале. С еще двумя победами они сделают это снова. Когда Голдин возвышался над своими товарищами по команде, ему требовалось всего два шага, чтобы добраться до края.

(Верхнее фото: Albello/Getty Images)