ФБР добавило основателя OneCoin Ружу Игнатову в список разыскиваемых беглецов.

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На лондонской арене Уэмбли вспыхнули огни сцены, взорвались фейерверки и даже пламя отразилось, когда Алисия Киз скандировала из динамиков «Девушка в огне». Именно тогда Ружа Игнатова, получившая прозвище «Криптокоролева», вышла на сцену в длинном блестящем красном платье, пообещав своей криптовалюте OneCoin захватить мир и стать «Убийцей биткойнов».

Публика на мероприятии 2016 года была в восторге. На фоне криптобума авторитет OneCoin в Соединенных Штатах и ​​во всем мире растет. Но стремительный рост компании в конечном итоге быстро закончится.

Лишь через год Игнатова бесследно исчезла, и с тех пор власти Европы и США пытались ее арестовать. В четверг ФБР добавило Игнатову в свой список. Десять разыскиваемых беглецов Дурная слава обычно даруется подозреваемым лидерам картелей, террористам и убийцам. Тем временем Игнатову обвиняют в том, что она руководила финансовой пирамидой. Обман инвесторов более чем на 4 миллиарда доллароводин из крупнейших в истории.

«Сегодняшнее заявление — это обязательство удвоить наши усилия по аресту Игнатовой, добиться справедливости для ее жертв и привлечь ее к ответственности за свои преступления», — заявил на пресс-конференции в четверг Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка. . .

Ружа Игнатова, изображенная на запрошенном плакате выше, выступает с речью на мероприятии для инвесторов OneCoin Wembley Arena. pic.twitter.com/ggx5NazryM — Прокурор SDNY США (SDNYnews) 30 июня 2022 г.

Уильямс сказала, что до того, как ее лицо было забрызгано на плакате о розыске, Игнатова, гражданка Германии, имеющая связи с Болгарией, имела «отличное резюме», предлагая юридическое образование в Оксфордском университете и работу консультанта в McKinsey & Company. Как Игнатова, единственная женщина в списке разыскиваемых беглецов, попала в список предполагаемых убийц и главарей банд, — это история, которая восходит к 2014 году, когда родился OneCoin. READ Афтершоки сотрясают Индонезию, поскольку растет число погибших от землетрясений

Яркая идея, показанная инвесторам и продвигаемая с помощью маркетинговых материалов, стала революционной валютой, «чтобы каждый мог совершать платежи повсюду, [to] Все, глобально», — саркастически сказала Игнатова на Wembley Arena. OneCoin пообещала криптовалюту, которая превзойдет любую другую и заставит первых пользователей увидеть, что их инвестиции приносят «пять или десять раз» доход, согласно уголовному иску.

Но история Как показано в судебных документах, это не одно из преувеличенных обещаний, которые его основатели не смогли сдержать, как в случае с Элизабет Холмс и Тираннос. Вместо этого OneCoin с самого начала должен был быть схемой Понци, утверждают следователи.

Хотя предполагалось, что OneCoin будет формой криптовалюты, на самом деле у OneCoin не было платежной системы или модели блокчейна. Важнейшая технология, поддерживающая криптовалюты Таким образом, токены OneCoin практически бесполезны. Игнатову и основателей компании обвиняют в том, что они слишком много знают. (в текущей ситуации BBC В 2019 году OneCoin отрицал какие-либо правонарушения.)

Согласно внутренним электронным письмам, полученным следователями, цель OneCoin состояла в том, чтобы создать «тривиальную валюту», которая объединила бы безумие, окружающее криптовалюты, с многоуровневым маркетингом.

По словам федеральных следователей, OneCoin полагался на своих пользователей, чтобы привлечь больше участников, предлагая множество бонусов, комиссий и «торговых пакетов» по ​​разным ценам. В итоге сеть инвесторов расширилась более чем на сотню стран. Генеральный прокурор Уильямс заявил в четверг, что, по его мнению, более 3 миллионов человек были обмануты.

Уильямс сказал, что Игнатова «обращалась к человечности людей, обещая, что OneCoin изменит жизнь людей, не пользующихся банковскими услугами». «И она установила время своей схемы, в полной мере воспользовавшись безумными спекуляциями первых дней криптовалюты». READ Swift был исключен из санкционного списка России, а государственные банки, вероятно, нацелены на чиновников США и ЕС.

Однако план состоял в том, чтобы «взять деньги, сбежать и обвинить в этом кого-то другого», — писала Игнатова одному из учредителей в 2014 году, согласно судебным документам.

Трещины вокруг OneCoin начали появляться примерно в 2016 году, Insider упомянул, когда Швеция, Латвия, Норвегия, Хорватия, Италия и Болгария, где находится штаб-квартира OneCoin, начали добавлять OneCoin в списки предупреждений о мошенничестве. Вскоре посыпались судебные иски.

Уильямс сказала, что Игнатова начала опасаться, что правоохранительные органы догонят и даже прослушают квартиру ее американского бойфренда после того, как она заподозрила его. Он добавил, что записи в конечном итоге предупредили ее о том, что он сотрудничает с ФБР, и она ускорила свой план побега.

«Я сразу же сел на рейс из Болгарии в Грецию с охранником. Ни одного места багажа. Охранник вернулся, а Игнатова нет. Никогда не видел и не слышал об этом», — сказал Уильямс.

Несмотря на ее исчезновение в октябре 2017 года, в том же месяце большое федеральное жюри предъявило Игнатовой обвинение и выдало ордер на ее арест. Ей предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения интернет-мошенничества, электронного мошенничества, заговоре с целью отмывания денег, мошенничестве с ценными бумагами и заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Первые четыре пункта наказываются лишением свободы на срок до 20 лет, а последние — на срок до пяти лет лишения свободы.

Судьба OneCoin в конечном итоге стала отражением судьбы ее основателя. Оставленная брату Игнатовой, Константину Игнатову, компания пошатнулась после того, как он был арестован ФБР в 2019 году. Он признал себя виновным в совершении ряда уголовных преступлений и заключил сделку о признании вины, чтобы сотрудничать с властями, предполагая, что он может участвовать в программе защиты свидетелей и, предположительно, Согласно судебным документам, новая личность. READ Президент Чехии в реанимации после разговоров о захватывающих выборах

В настоящее время ФБР предлагает общественности помощь в расследовании и предлагает вознаграждение в размере 100 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Игнатовой.

На мероприятии в Лондоне в 2016 году она сказала: «Меня много раз называли, и, возможно, лучшее, что пресса назвала меня, это…« Биткойн-убийца »».