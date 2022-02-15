ФБР и Министерство внутренней безопасности предупреждают официальных лиц США о возможных российских кибератаках, связанных с вторжением в Украину

ФБР и Министерство внутренней безопасности в понедельник предупредили правоохранительные органы, военных и других лиц, отвечающих за надзор за критически важной инфраструктурой США, о необходимости подготовиться к возможным кибератакам со стороны России. Возможное вторжение в Украину.

Во время телефонной конференции в понедельник днем, Высокопоставленные должностные лица страны в области кибербезопасности проинформировали государственные и местные агентства и персонал по кибербезопасности, предупредив их, чтобы они искали признаки российской активности в своих сетях. Федеральные чиновники также призвали участников призыва значительно снизить порог для сообщения о подозрительной деятельности.

Официальные лица заявили, что российское вторжение в Украину может начаться в любое время, и что военные действия также могут сопровождаться кибератаками на украинские и американские сети. Официальные лица подчеркнули, что Соединенные Штаты считают, что российское вторжение в Украину, вероятно, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов в сочетании с кибероперациями.

Два участника звонка сообщили Yahoo News, что их исключили из числа участников звонка, которые, по-видимому, не знали о процессе сообщения о подозрительной киберактивности.

«Вот главное: как и кому вы сообщаете о подозрительной активности в вашей сети?» Кто-то сказал. «То, что люди не знают, что делать в этот момент, — это просто настоящий провал».

Официальные лица заявили, что в настоящее время они наблюдают небольшое увеличение опроса Россией сетей правоохранительных органов США, и призвали к усилению бдительности.

Киберкомпонент российской атаки, скорее всего, начнется непосредственно перед бомбардировками с воздуха или ракетными ударами и, вероятно, будет продолжаться на протяжении всего конфликта.

Соединенные Штаты работали Вместе с Украиной укреплять свою инфраструктуру сетями потенциальных российских Кибератаки и будут продолжать это делать Один из чиновников заявил, что готовится к полномасштабному штурму.

Президент России Владимир Путин 7 февраля. (Тибо Камю / Пул через Reuters)

Интернет-чиновники ФБР и Министерства внутренней безопасности призвали участников в понедельник исправить все системы и призвали их сообщать о любых необычных явлениях, какими бы незначительными они ни были. Их цель, по их словам, состоит в том, чтобы обнаруживать малейшие толчки в сетях США, которые могут свидетельствовать об активности России. Это поможет DHS и ФБР выявить затронутые сети и оказать помощь в реагировании. Официальные лица, руководившие звонком, также подчеркнули необходимость того, чтобы правительство и другие специалисты по кибербезопасности имели план на случай, если их сеть станет мишенью или взломана.

История продолжается

Перед звонком было отправлено несколько разведывательных бюллетеней, в том числе бюллетень от 23 января от Бюро разведки и анализа Министерства внутренней безопасности под названием «Предупреждение о потенциальных кибератаках, направленных на Соединенные Штаты, в случае российского вторжения в Украину».

«По нашим оценкам, Россия рассмотрит возможность проведения кибератаки против родины, если сочтет, что ответ США или НАТО на возможное российское вторжение в Украину угрожает ее долгосрочной национальной безопасности», — говорится в бюллетене. Россия поддерживает набор наступательных киберинструментов, которые она может использовать против сетей США — от низкоуровневого отказа в обслуживании до разрушительных атак, нацеленных на критически важную инфраструктуру. Однако, по нашим оценкам, порог России для проведения деструктивных или деструктивных кибератак дома может оставаться слишком высоким, и мы не наблюдаем, чтобы Москва напрямую использовала эти типы кибератак против критической инфраструктуры США — несмотря на потенциальный кибершпионаж и предварительное позиционирование в прошлом». .

Бюллетень также предупреждает, что детали киберугрозы могут измениться.

«Развивающийся характер нынешней военной эскалации на украинской границе и продолжающийся диалог между Москвой и Вашингтоном могут повлиять на действия России, включая варианты нападения на Соединенные Штаты», — говорится в докладе.

Во время телефонного разговора в понедельник официальные лица заявили, что в настоящее время Соединенные Штаты наблюдают рост российской дезинформации и дезинформации об Украине. ФБР и Министерство внутренней безопасности разослали разведывательный бюллетень о росте дезинформации. Участники звонка также отправили другие разведывательные данные. Технические бюллетени, руководства и индикаторы, связанные с прошлыми успешными кибератаками России на сети США.