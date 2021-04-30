В конце 2019 года ФБР предупредило Руди Джулиани о том, что российское правительство использует его для распространения дезинформации о Байдене, сообщает WaPo.

Джулиани проигнорировал предупреждения и перехватил Байдена.

В настоящее время он является объектом федерального уголовного расследования о том, нарушал ли он законы о давлении.

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В конце 2019 года ФБР предупредило бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, что российское правительство использует его для распространения дезинформации о семье Байденов в преддверии выборов 2020 года. The Washington Post сообщила.

Джулиани был неотъемлемой частью консервативного эфира в месяцы, предшествовавшие выборам, неоднократно усиливая ложные теории заговора, в которых тогдашний кандидат Джо Байден и его сын Хантер обвинялись в коррумпированных отношениях с Украиной. Я также лгу, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы 2016 года, и эта тема для обсуждения восходит к самому президенту России Владимиру Путину.

Бывший мэр работает личным поверенным бывшего президента Дональда Трампа, и его действия настолько обеспокоили официальных лиц США, что они предупредили Белый дом и Трампа после поездки Джулиани в Киев в декабре 2019 года о том, что Россия использует его для передачи дезинформации. Американская общественность перед выборами 2020 года.

Четыре бывших чиновника, знакомых с этим вопросом, сообщили The Post, что предупреждения были основаны на нескольких источниках, включая перехваченные сообщения. Утверждается, что перехват показал, что Джулиани контактировал с несколькими людьми, которые были связаны с российской разведкой во время поездки на Украину.

Он совершил поездку специально в рамках своей работы по раскопкам Хантера Байдена в связи с его работой в украинской газовой компании Burisma Holdings. Среди людей, с которыми он встретился, был украинский политик Андрей Диркаш. С тех пор правительство США ввело санкции в отношении Деркаша, назвав его «активным российским агентом».

The Post сообщила, что перехваченные сообщения вызвали тревогу у официальных лиц США, которые были обеспокоены тем, что российские официальные лица использовали Джулиани в качестве канала для распространения дезинформации Трампа. После предупреждения Белого дома об этой возможности советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен сказал президенту с осторожностью относиться к любой информации, предоставленной Джулиани, говорится в сообщении.

Как сообщает газета, Трамп проигнорировал предупреждения. В среду ФБР провело обыск в квартире и офисе Джулиани на Манхэттене и конфисковало его электронику, а также компьютер его личного помощника Джо Энн Зафонте. Зафонте был вызван в большое жюри, а The New York Times сообщила, что федералисты также совершили налет на Вашингтон, округ Колумбия, в дом одного из помощников Джулиани и коллеги-поверенного Виктории Тонсинг.

Рейды представляют собой смелый новый этап в длительном уголовном расследовании того, нарушал ли Джулиани законы иностранных лоббистов в своих отношениях с Украиной. Позднее The Times сообщила, что по крайней мере в одном ордере на обыск запрашивались доказательства внезапного обстрела Мэри Йованович, бывшего посла США в Украине.

В частности, говорят, что прокуратура изучает, действует ли Джулиани от имени прокурора Украины Юрия Луценко, добиваясь увольнения Йовановича.

Йованович появился на девять часов закрытого Осадки на Капитолийском холме Связано с первым расследованием импичмента Трампа. В своем вступительном слове она сказала, что тогдашний заместитель госсекретаря Джон Салливан сказал ей, что она «не сделала ничего плохого», но что была «согласованная кампания» по ее устранению, и что на департамент «оказывалось давление со стороны президента, чтобы Удалить [her] С лета 2018 года.

Джулиани и его адвокат отрицали правонарушения, а его адвокат охарактеризовал рейды ФБР как «юридическое бандитизм». Бывший мэр Нью-Йорка также выступил с заявлением, в котором говорится, что он стал мишенью из-за «двойных коррупционных стандартов», и что следователи игнорируют предполагаемую незаконную деятельность Хантера Байдена.