Федералы: бывший сотрудник Twitter и обвиняемый в саудовском шпионаже участвовал в «массовом заговоре»

Вопрос в том, передавать ли эту информацию. «В противном случае он предположил бы, что просто наблюдения для его собственных целей было бы достаточно, и я думаю, что это изменило бы характер некоторых обвинений здесь».

Чен добавил, что не может быть законной положительной защиты транзакций, если правительство может доказать все элементы обвинения, либо потому, что Абуаммо передал информацию, либо нет.

Абуаммо обвиняется в действиях в качестве иностранного агента без уведомления правительства США, мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств честной службы против Twitter, заговоре с целью мошенничества, отмывании денег и фабрикации доказательств для сокрытия его предполагаемых преступлений.

Его юридическая команда столкнулась с прокуратурой в среду утром из-за того, что Чен предъявил присяжным обвинение в заговоре, связанном с электронным мошенничеством.

Обвинители говорят, что Абуаммо был частью комплексный сюжет Бадр Аль-Асакер, главный помощник наследного принца Мухаммеда бин Салмана, подкупил Абуаммо и его бывшего коллегу Али Альзабару, чтобы получить информацию о пользователях.

Альзабара остается на свободе, сбежав из США в 2015 году после столкновения с Twitter. Ему удалось добраться до Лос-Анджелеса и сесть на самолет, направлявшийся в Саудовскую Аравию с женой и ребенком, несмотря на то, что он находился под наблюдением ФБР.

Также сообщается, что Ахмед Аль-Мутаири, саудовский аналитик социальных сетей, который утверждал, что имеет связи с бин Салманом, получил конфиденциальные данные Twitter от Alzabarah.

Чжуан сказал Чену: «Нет никаких доказательств того, что г-н Абу Аммо был частью этого заговора. У него были ограниченные и безобидные контакты с Аль-Зубарой и Аль-Мутаири, и он не был частью г-на Аль-Зубары, пытающегося сбежать».

Чен сказал, что на основании доказательств присяжные пришли к выводу, что был еще один заговор, в котором не участвовал Абуаммо.

«Доказательства свидетельствуют о том, что между Абу Аммо и Аль-Зубарой существует довольно слабая связь. У вас нет того, что мы обычно видим во многих сюжетных делах, где между всеми сговорившимися заговорщиками существует серьезная связь», — сказал Чен. в этом случае он не учитывается выводом и может быть сделан. Выводы идут в нескольких различных направлениях».

Например, сказал Чен, присяжные могут установить, что Абуаммо общался с военными «не с целью облегчения передачи инсайдерской информации. Это могло быть просто: «Я сожалею, что начал это дело, которое вызвало все эти вещи. «Вы можете найти это присяжным».

Но помощник прокурора США Колин Сэмпсон сказал, что Абуаммо знал всех троих подозреваемых в заговоре и что он прямо изобличил себя через ФБР в том, что передал Зубара солдатам.

В него входят те же центральные персонажи. Я не думаю, что нужно показывать групповой чат между всеми заговорщиками.

В конце концов Чен проинструктировал присяжных: «Вы должны решить, существует ли заговор, приписываемый вам в обвинительном заключении, и если да, то кем являются по крайней мере некоторые из его участников. Если вы обнаружите, что заговор, приписываемый вам, не Так же, если вы обнаружите, что какой-либо подсудимый не был участником приписываемого ему заговора, вы должны признать, что подсудимый не виновен, хотя бы этот подсудимый мог быть участником другого заговора».

Абуаммо познакомился с Асакером, которого также называют Бадром Насакером, во время посещения штаб-квартиры Twitter в июне 2014 года. Позже пара встретилась в Лондоне 5 декабря 2014 года, где, по словам прокуратуры, они обсуждали Муджтахидда, анонимного куратора активистов и, по слухам, королевского инсайдера, который твитит сплетни и критика Саудовская королевская семья.

Записи, представленные присяжным в ходе судебного разбирательства, показывают, что Абуаммо искал детали, такие как номер телефона и адрес электронной почты, за учетной записью Mujtahidd, по крайней мере, 20 раз в конце 2014 и начале 2015 года.

Прокуратура утверждает, что Абуаммо получил взамен часы Hublot на сумму около 40 000 долларов и 300 000 долларов, переведенных в рассрочку на 100 000 долларов на банковский счет в Ливане, принадлежащий отцу Абуаммо.

Специальный агент ФБР Летиция Ву заявила в понедельник, что среди тысяч страниц текстов и электронных писем, обнаруженных в ходе расследования, она не нашла письменной корреспонденции, которая показала бы, что Абуаммо действительно передал информацию Аль-Аскару. Но она считает, что они общались через сервис зашифрованных сообщений WhatsApp.

Правительство также имеет произведено Коллекция банковских записей, банковских переводов, прямых сообщений в Твиттере и записей звонков для установления отношений Абуаммо с Аль-Асакером.

Заключительные аргументы ожидаются в четверг утром.