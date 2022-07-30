Кампания российского влияния. Фото: Жаклин Мартин / AP Photo.

Гражданин России, работавший в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, был обвинен в организации «годовой кампании иностранного злонамеренного влияния… с целью сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США».

Министерство юстиции Открытое запечатанное обвинительное заключение В пятницу якобы в период с 2014 по 2022 год Александр Викторович Ионов завербовал несколько неназванных политических группировок США «и осуществлял руководство или контроль от имени ФСБ». Иванов якобы оказывал влияние, финансируя «прямые действия этих групп в Соединенных Штатах, направленные на продвижение интересов России»; направление их на распространение пророссийской пропаганды; Координация освещения этих мероприятий с российскими СМИ.

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Обвинения против Ионова включают в себя осуществление «руководства и контроля» над базирующейся в Калифорнии политической группой, «основной целью которой было способствовать отделению Калифорнии от Соединенных Штатов». Ионов якобы частично финансировал усилия группы и пытался заставить ее «физически войти в офис губернатора» во время акции протеста 2018 года в Капитолии штата Калифорния. В более поздней переписке, посвященной освещению акции протеста в СМИ, Иванов хвастался, что устроил «беспорядки», которые его попросил организовать агент ФСБ.

В марте 2020 года Ионов якобы заплатил членам другой политической группы, с которой он был связан, для поездки из Атланты в Сан-Франциско «для протеста в штаб-квартире социальной сети, которая наложила ограничения на контент для поддерживающих постов». РоссияВторжение в Украину».

Также утверждается, что Иванов контролировал третью политическую группу, базирующуюся во Флориде, финансирующую «тур протеста по четырем городам» в 2016 году, направленный на «усиление разногласий внутри Соединенных Штатов». Неназванная группа якобы добивалась справедливости за «преступление геноцида против африканцев в Соединенных Штатах».

отдельно Определить штрафы Ионов также сообщил в пятницу, что Министерство финансов утверждало, что гражданин России «сотрудничал» с «Проектом Лахта», российской операцией по оказанию влияния, начатойположить его вШеф-повар Евгений Пригожин о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года через троллей в социальных сетях.

Согласно обвинительному заключению 2018 года против Пригожина и его предполагаемых сообщников, проект «Лахта» был тайной кампанией влияния, которая «участвовала в политическом и избирательном вмешательстве, направленном против населения Российской Федерации», Европы, США и Украины. Цель группы в Соединенных Штатах, согласно предыдущим обвинениям, заключалась в том, чтобы «посеять недоверие к кандидатам на политические посты и к политической системе в целом».

Министерство финансов заявило, что Ионов также самостоятельно собрал 30 000 долларов для оплаты судебных издержек Марии Бутиной, гражданке России, которая после нее отбывала срок в тюрьме за работу в качестве незаконного и незарегистрированного агента России. Правые группы лазутчиков, такие как NRA.

Минюст предъявил Пригожину, его компании «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и ряду сотрудников обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года.

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