Федеральная служба безопасности России ищет возможности для получения информации с криптоплатформ – Bitcoin News

Федеральная служба безопасности Российской Федерации издала проект приказа, разрешающего своим агентам запрашивать информацию с криптовалютных сайтов среди других компаний. Этот ход следует за изменениями в протестеКоррупционное законодательство в России, отметили в компании.
ФСБ хочет получить доступ к криптоданным для антикоррупционных тестов в России
Ведущее правоохранительное ведомство России, Федеральная служба безопасности (ФСБ), решило наделить своих сотрудников дополнительными полномочиями по получению информации от различных компаний и организаций в рамках своих усилий по борьбе с коррупцией. А Черновик заказа Был Опубликовано ФСБ приветствует «независимую антикоррупционную экспертизу» в публичных обсуждениях и в этом отношении.
Согласно документу, агентам ФСБ будет разрешено подавать информационные запросы в кредитные организации, налоговые органы и государственные органы, отвечающие за регистрацию прав на недвижимость в ходе антикоррупционных расследований. Входит в серию «Операторы информационных систем, предоставляющих цифровые финансовые активы».
Этот шаг последовал после внесения поправок в российское законодательство, касающееся борьбы с коррупцией. С 1 января 2021 года цифровые финансовые активы, такие как криптовалюты, считаются активами в России. Информация о крипто-холдингах должна отражаться в отчетах о прибылях и убытках.
Требование связано с указом президента, подписанным Владимиром Путиным в декабре 2020 года о введении в действие Закона о цифровых финансовых активах. В случае одобрения FSP сможет отправлять запросы на эти сайты, поэтому заказ повлияет на транзакции с биткойнами, сообщило криптовалютное информационное агентство Forklock. Отчет.
Приказ Путина в прошлом году вынудил государственных служащих в России раскрыть свои запасы криптовалюты. От них требуется предоставить подробную информацию о том, где они приобрели цифровые активы, и об их стоимости. Согласно документу от 10 ноября 2020 года, дети и жены государственных служащих также должны раскрывать свою цифровую валюту.
В августе этого года президент России поручил нескольким министерствам и центральному банку проверить информацию, предоставленную государственными служащими об их криптоактивах. Этот приказ был издан в рамках Национального плана страны по борьбе с коррупцией на 2021–2024 годы, который был одобрен другим. порядок Подписано президентом России и выпущено в начале этого месяца.
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