Федеральная служба безопасности России ищет возможности для получения информации с криптоплатформ – Bitcoin News

Федеральная служба безопасности Российской Федерации издала проект приказа, разрешающего своим агентам запрашивать информацию с криптовалютных сайтов среди других компаний. Этот ход следует за изменениями в протестеКоррупционное законодательство в России, отметили в компании.

ФСБ хочет получить доступ к криптоданным для антикоррупционных тестов в России

Ведущее правоохранительное ведомство России, Федеральная служба безопасности (ФСБ), решило наделить своих сотрудников дополнительными полномочиями по получению информации от различных компаний и организаций в рамках своих усилий по борьбе с коррупцией. А Черновик заказа Был Опубликовано ФСБ приветствует «независимую антикоррупционную экспертизу» в публичных обсуждениях и в этом отношении.

Согласно документу, агентам ФСБ будет разрешено подавать информационные запросы в кредитные организации, налоговые органы и государственные органы, отвечающие за регистрацию прав на недвижимость в ходе антикоррупционных расследований. Входит в серию «Операторы информационных систем, предоставляющих цифровые финансовые активы».

Этот шаг последовал после внесения поправок в российское законодательство, касающееся борьбы с коррупцией. С 1 января 2021 года цифровые финансовые активы, такие как криптовалюты, считаются активами в России. Информация о крипто-холдингах должна отражаться в отчетах о прибылях и убытках.

Требование связано с указом президента, подписанным Владимиром Путиным в декабре 2020 года о введении в действие Закона о цифровых финансовых активах. В случае одобрения FSP сможет отправлять запросы на эти сайты, поэтому заказ повлияет на транзакции с биткойнами, сообщило криптовалютное информационное агентство Forklock. Отчет.

Приказ Путина в прошлом году вынудил государственных служащих в России раскрыть свои запасы криптовалюты. От них требуется предоставить подробную информацию о том, где они приобрели цифровые активы, и об их стоимости. Согласно документу от 10 ноября 2020 года, дети и жены государственных служащих также должны раскрывать свою цифровую валюту.

В августе этого года президент России поручил нескольким министерствам и центральному банку проверить информацию, предоставленную государственными служащими об их криптоактивах. Этот приказ был издан в рамках Национального плана страны по борьбе с коррупцией на 2021–2024 годы, который был одобрен другим. порядок Подписано президентом России и выпущено в начале этого месяца.

Как вы думаете, найдет ли в России общественную поддержку новый порядок ФСБ? Поделитесь своими мыслями по этому поводу в разделе комментариев ниже.

Вспомогательные изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons