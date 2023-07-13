Федеральная торговая комиссия США просит суд остановить сделку по приобретению Activision Microsoft

ВАШИНГТОН, 13 июля (Рейтер) — Федеральная торговая комиссия США обратилась в федеральный суд в четверг с требованием обязать корпорацию Microsoft (MSFT.O) отложить покупку компании Call of Duty Activision Blizzard (ATVI.O) за 69 долларов за миллиард долларов. .

Во вторник федеральный судья вынес решение против Microsoft, заявив, что агентство не смогло доказать, что сделка будет незаконной в соответствии с антимонопольным законодательством. Федеральная торговая комиссия подала апелляцию на убытки поздно вечером в среду, и Microsoft заявила, что будет бороться с этой апелляцией.

В своем заявлении FTC потребовала судебного запрета, препятствующего закрытию сделки даже после того, как Апелляционный суд девятого округа США вынес решение по отдельному запросу о приостановлении, поданному в этот суд.

Любое нерешенное регулятивное препятствие делает вероятным истечение срока действия соглашения между Microsoft и Activision 18 июля без завершения сделки. После 18 июля любая из компаний сможет отказаться от сделки, если они не договорятся о ее продлении.

FTC попросила суд как можно скорее принять решение о паузе, отметив, что действующий временный запретительный судебный приказ по сделке истекает незадолго до полуночи пятницы.

Акции Microsoft и Activision мало изменились на этой новости. Microsoft закрылась в плюсе на 1,6%, а Activision — в минусе на 0,5%.

Microsoft не собиралась отступать.

«Мы разочарованы тем, что FTC продолжает заниматься тем, что стало явно слабым делом, и мы будем выступать против дальнейших усилий, направленных на то, чтобы отсрочить возможность двигаться вперед», — заявил президент Microsoft Брэд Смит в электронном заявлении.

В своем запросе о временном отстранении судьи Жаклин Скотт Корли FTC утверждала, что ее отклонение предварительного судебного запрета, останавливающего сделку, «поднимает серьезные и существенные вопросы для решения апелляционного суда».

FTC заявила, что добивается предварительного судебного запрета на приостановку транзакции до тех пор, пока внутренний судья FTC не сможет ее оценить. Но вместо этого Корли применил стандарт, необходимый для окончательного прекращения сделки, что, по мнению агентства, было неуместным.

«Вынесение судебного запрета, ожидающего рассмотрения апелляции, оправдано, поскольку Федеральная торговая комиссия, скорее всего, добьется успеха в апелляции», — написало агентство.

FTC заявила, что судья также неправильно рассчитал влияние сделки на несколько подписок на игры и сумму кредита, которую она предоставила Microsoft за заключение сделок с конкурентами, чтобы сохранить предложенную сделку.

Чтобы развеять опасения агентства, Microsoft согласилась предоставить лицензию на Call of Duty конкурентам, включая 10-летний контракт с Nintendo, при условии закрытия слияния.

«Что еще более важно, суд допустил юридическую ошибку, когда он опирался на корыстные показания руководителей Microsoft о том, что они не намеревались блокировать конкурентов, как на причину, чтобы установить, что FTC не смогла представить свое первоначальное дело», — говорится в заявлении. .

Сделка, крупнейшая в истории индустрии видеоигр, до этой недели страдала и в Британии. После решения Калифорнии Управление по конкуренции и рынкам Великобритании, которое выступило против сделки, заявило, что реструктуризация сделки между Microsoft и Activision Blizzard может удовлетворить его опасения при условии проведения нового расследования.

Дело о слиянии редко доходит до апелляционного суда. Тем не менее, FTC обжаловала решение более 10 лет назад, когда она проиграла битву против покупки дикого овса Whole Foods. Эта битва была окончательно решена.

(Обложка) Дайан Барц и Дэвид Шепердсон. Монтаж: Тим Ахманн и Джози Као

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