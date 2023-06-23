Федеральная торговая комиссия США считает, что приобретение Activision Microsoft должно быть заблокировано.

ВАШИНГТОН, 22 июня (Рейтер) — Федеральная торговая комиссия США в четверг обжаловала предварительный судебный запрет на временную блокировку сделки Microsoft (MSFT.O) по приобретению производителя видеоигр Activision Blizzard (ATVI.O).

«Если эта сделка будет завершена, у объединенной компании, вероятно, будет … возможность и стимул нанести ущерб конкуренции на различных рынках, связанных с консолями, услугами подписки и (для игр) облаком», — сказал Джеймс Вайнгартен, юрист FTC. Вступительные аргументы правительства в первый день пятидневного доказательного слушания.

FTC утверждает, что ей нужен судья, чтобы помешать Microsoft и Activision Blizzard завершить сделку по слиянию стоимостью 69 миллиардов долларов, пока внутренний суд агентства не решит, наносит ли слияние ущерб конкуренции в индустрии видеоигр.

FTC заявляет, что группа предоставит игровой приставке Microsoft Xbox эксклюзивный доступ к играм Activision, оставив консоли PlayStation от Nintendo (7974T) и Sony Group Corp (6758.T) на морозе.

«Я думаю, вы увидите, что каждое доказательство показывает, что для Xbox имеет смысл только сделать эти игры Activision доступными для как можно большего числа людей на как можно большем количестве платформ», — сказала адвокат Microsoft Бет Уилкинсон во вступительных аргументах, добавив что если будет вынесен судебный запрет, это может привести к административным действиям сроком на три года, которые положат конец сделке.

В пятницу ожидается встреча генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера, финансового директора Microsoft Джейми Ловера, бывшего директора по управлению продуктами Google (GOOGL.O), ныне закрытого сервиса облачных игр Stadia Дов Зимринга, и генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана. кто появится через видео.

Разрешение судебного иска США является одним из нескольких крупных антимонопольных сражений, которые Microsoft и Activision вели по всему миру, чтобы завершить сделку. Европейский Союз одобрил предложение Microsoft о приобретении производителя видеоигр Call of Duty в мае, но антимонопольные органы Великобритании заблокировали поглощение в апреле.

FTC утверждала, что сделка, которая станет крупнейшей для Microsoft и самой крупной в истории бизнеса видеоигр, даст Microsoft «возможность и повышенный стимул удерживать или разбавлять контент Activision таким образом, чтобы значительно снизить конкуренцию».

Microsoft заявила, что сделка принесет пользу как геймерам, так и игровым компаниям, и предложила подписать юридически обязывающий указ о согласии с Федеральной торговой комиссией на поставку игр Call of Duty конкурентам в течение десяти лет.

Судебное заседание продлится до 29 июня. На следующей неделе среди свидетелей будут генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и генеральный директор Activision Бобби Котик.

(Репортаж Дэвида Шепардсона и Криса Сандерса в Вашингтоне); Монтаж: Лесли Адлер, Марк Портер, Мэтью Льюис и Сонали Пол.

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