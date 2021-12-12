Федеральный совет России создал рабочую группу по криптографическим правилам — Regulatory Bitcoin News

Федеральный совет при законодательном собрании России формирует рабочую группу, которая, как ожидается, предложит подробные правила для криптовалют. К организации присоединятся официальные лица из различных министерств и правительственных агентств, а также представители расширяющейся криптоиндустрии страны.

Федеральный совет по подготовке новых правил для криптовалют в России

Совет верхней палаты российского парламента создает рабочую группу экспертов для работы над разработкой дополнительных правил для растущего криптопространства России. Криптовалюты сейчас лишь частично регулируются законом о «цифровых финансовых активах», и власти признали необходимость соблюдения большего количества правил, охватывающих различные аспекты, такие как обращение и налогообложение.

Помимо законодателей, в состав панели входят представители Минфина, Минэкономразвития, Организации финансового мониторинга России, Минфинмониторинга, Минэкономразвития, ФНС, Банка России и юристов. правоохранительные органы. Вилка цитирует вице-президента Совета Федерации Николая Журавлева Объявлено В Финополис 2021 Также будут приглашены сотрудники отдела криптовалюты.

Джуралев отметил, что пока он участвовал в мероприятии, посвященном инновационным финансовым технологиям, использование криптовалюты в качестве платежного средства в России было запрещено. Но он также отметил, что запретить ли другие действия с цифровыми валютами — сложный и дискуссионный вопрос.

Бюджет и финансовые рынки В настоящее время Дом анализирует присутствие криптовалют на российских финансовых рынках, согласно более раннему отчету Елены Перминовой, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации. В прошлом месяце Перминова заявила, что в комнате хотят «серьезно заняться этим вопросом».

В конце ноября нижняя палата Федерального Собрания России Государственная Дума, Создает рабочую группу из законодателей, пытающихся ответить на нерешенные вопросы, касающиеся регулирования цифровых валют, распространяемых в Российской Федерации.

Анатолий Аксаков, председатель парламентского комитета по финансовым рынкам, объявил тогда, что комитет проведет свои первые заседания в будущем. Его члены будут стремиться прояснить вопросы, связанные с криптовалютой, такие как легализация майнинга и введение крипто-холдингов и налогообложение прибыли.

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