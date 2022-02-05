Федеральный судья Аверн Кон скончался в возрасте 97 лет

Окружной судья США Аверн Кон был силой, с которой приходилось считаться.

Если адвокаты переступали черту в его зале суда, он позволял им это.

Если репортеры писали что-то, с чем он не согласен, он сообщал им об этом.

Когда критики называли его трудным, ему было все равно.

«Я был робкой фиалкой, — сказал Кон в интервью 2005 года. — Я был воинственным, возбудимым, сильным, иногда, возможно, прерывал людей, иногда раздражал людей».

Кон, икона федерального суда Детройта, который, будучи молодым юристом, бесплатно представлял интересы мародеров во время восстания 1967 года, годами мечтал стать федеральным судьей и продолжал достигать этой цели со страстью, состраданием, честностью и упорством, умер в пятницу. Ему было 97.

Кон, уроженец Детройта, проработавший в федеральном суде 40 лет и курировавший дела до 95 лет, скончался в больнице Бомонт в Ройал-Оук после непродолжительной болезни, по словам официального представителя суда Дэвида Ашенфелтера.

Новость о его смерти быстро распространилась в юридическом сообществе, опечалив многих, кто помнил его как жесткого, умного, великодушного судью, чей характер иногда брал верх над ним, но его доброта всегда проявлялась.

«Под его серьезной внешностью. Он был добрым и щедрым, и у него было золотое сердце. Мы потеряли невероятного человека — настоящую легенду в области права», — сказал бывший прокурор США Мэтью Шнайдер, который с любовью вспоминает свое первое дело. перед Кон.

Кон выгнал его из зала суда.

Шнайдер преследовал двух друзей, обвиняемых в контрабанде людей в США через реку Детройт, и предложил одному из обвиняемых сотрудничать против другого, поскольку это дело причиняло «у всех сильную душевную боль».

«Ему это совсем не нравилось, — вспоминал Шнайдер. «Я до сих пор слышу, как он кричит мне: «Вон! Вон!» … А на следующий день он позвонил мне и извинился. И это было началом нашей большой дружбы».

Многие говорили, что у Кона был способ держать юристов в напряжении.

«Когда вы предстали перед ним, вы знали, что вам лучше быть готовым», — сказал давний адвокат по уголовным делам Билл Суор, который десятилетиями практиковал в здании федерального суда. «Он был человеком огромного ума и сострадания».

Бывший главный окружной судья США Джеральд Розен повторил это, описав своего бывшего коллегу с 27-летним стажем работы как «силу природы», обладавшую «потрясающей гениальностью».

«Он был одной из самых ярких звезд на нашем юридическом небосклоне, а также наставником и дорогим другом для очень многих, включая меня», — сказал Розен. «Его иногда грубые манеры противоречили щедрому и сострадательному сердцу, а его лай всегда был намного хуже, чем его укус».

Это может подтвердить давний адвокат по уголовным делам Стив Фишман.

«Мы больше никогда не увидим таких, как он. Он был уникальной фигурой в детройтском юридическом сообществе», — сказал Фишман, отметив, что у судьи «очень толстая кожа».

«Больше всего я запомню об Аверне Коне то, что он мог высказаться в зале суда», — сказал Фишман. «Но он никогда не жаловался, когда адвокаты возвращались к нему».

Кон, внук русских и польских иммигрантов, вырос в дружной еврейской семье, которая считала, что привилегия приходит вместе с обязанностью помогать другим. Его отец был известным юристом по банкротству в Детройте, а позже успешным инвестором в недвижимость и корпоративным юристом. Его мать была домохозяйкой.

Кон рано решил стать юристом, вдохновленный своим отцом, хотя его юридическое образование началось не сразу.

На втором курсе Мичиганского университета он был призван в армию и провел следующие три года своей военной службы, посещая инженерные и медицинские школы в Техасе, Калифорнии и Иллинойсе.

Только после окончания Второй мировой войны он поступил на юридический факультет Мичиганского университета, получив степень юриста в 1949 году. Он присоединился к юридической фирме своего отца в Детройте и следующие 30 лет занимался частной практикой.

На протяжении многих лет он принимал участие в политических кампаниях демократов и общественных делах. В 1963 году тогдашний губернатор. Джордж Ромни , республиканец, назначил Кона на место демократа в Комиссии по социальному обеспечению штата Мичиган.

В 1973 году Коулман Янг, первый чернокожий мэр Детройта, назначил Кона членом Совета комиссаров полиции Детройта. Кон сказал, что попросил о встрече, потому что он жил в Детройте и хотел полицейское радио, чтобы он мог слушать звонки полиции. Янг колебался, но дал ему работу и полицейское радио, которое, по словам Кона, работало не очень хорошо.

Это была работа, которая вызвала споры.

«Коулман Янг хотел интегрировать Департамент полиции Детройта, и полицейская комиссия была его агентом для этого», — сказал Кон Бриджу. «Я нажил много врагов».

Тем временем отношения Кона с Янгом помогли ему стать федеральным судьей. Кон сказал, что именно сильная поддержка Янга, а также поддержка со стороны United Auto Workers и еврейской общины привели к тому, что президент Джимми Картер выдвинул его в федеральный суд в 1979 году.

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На протяжении многих лет Кон руководил несколькими громкими делами.

В 1989 году он создал национальный прецедент, отменив первый в стране кодекс Мичиганского университета против разжигания ненависти, заявив, что он расплывчатый, чрезмерно широкий и нарушает права студентов, закрепленные в Первой поправке. UM — alma mater Кона — пришлось переписать свою политику.

В 1995 году Кон вызвал общенациональный резонанс, отклонив уголовные обвинения против Джейка Бейкера, студента UM, который фантазировал в Интернете об изнасиловании, пытках и убийствах женщин. Бейкер был первым, кому было предъявлено обвинение в федеральном интернет-преступлении. Кон освободил Бейкера из-под федеральной стражи и заявил, что произведения Бейкера защищены конституцией. Федеральный апелляционный суд согласился.

«Он был просто незрелым студентом из колледжа, — сказал Кон Бриджу. — Он не хотел ничего плохого. Ему просто не хватало здравого смысла».

В конце 1990-х Кон председательствовал в судебных процессах, которые изобретатель Роберт Кернс подал против автопроизводителей за нарушение его патента на стеклоочиститель прерывистого действия. Кернс выиграл 30 миллионов долларов в виде приговоров и компенсаций от Ford и Chrysler, а его сага вдохновила фильм 2008 года «Вспышка гениальности», хотя Кон никогда не упоминался в нем.

Однако спустя годы Кон предложил 1500 долларов на благотворительном аукционе в Мичиганском оперном балу и получил право получить свое имя в предстоящем преступлении Элмора Леонарда, но позже обнаружил, что роман «Аверн Кон» в книге Леонарда был неряшливым адвокатом.

В 2008 году Кон отказался посадить в тюрьму Наду Праути, иммигрантку из Ливана, признавшуюся в фиктивном браке, чтобы стать гражданином США и, в конечном счете, агентом ФБР и оперативником ЦРУ. Правительство заявило, что она поделилась секретами ФБР со своим зятем, предполагаемым сторонником террористов. Кон не согласился, заявив, что правительство раздуло дело до предела.

Два года спустя он получил одно из самых громких дел о коррупции в Детройте: в 2010 году Кон приговорил тогдашнюю члена городского совета Детройта Монику Коньерс к 37 месяцам тюремного заключения за получение взятки в размере 6000 долларов в обмен на ее голос в пользу грязного дела на 1,2 миллиарда долларов. договор утилизации.

Возможно, одним из самых спорных моментов в его карьере стал 2017 год, когда Кон неохотно вынес 10-летний тюремный срок по делу о детской порнографии, которое вызвало возмущение и опасения родителей в Уэст-Блумфилде. В нем участвовал вожатый лагеря, осужденный за то, что снимал мальчиков в раздевалке и размещал их обнаженные фотографии на российском сайте.

Кон выразил разочарование по поводу вынесения приговора, заявив, что он слишком длинный, но что он был заперт в нем из-за сделки о признании вины, которую прокуратура разработала.

«За 37 лет, (что) я был судьей, мне ясно, что это дело не представляет собой одного из лучших часов правительства», — сказал Кон, который также подверг критике средства массовой информации, назвав их освещение дела «крайне серьезным». воспалительный».

Кон также создал несколько уникальных предложений.

В 2018 году он присудил четырем осужденным мошенникам с продовольственными талонами позорное наказание, которое привлекло внимание этнической общины в Хамтрамке: бенгальским ответчикам было приказано разместить объявление в местной газете на английском и бенгальском языках, предупреждая других не воровать, как они. .

«Они хорошие американцы. Они хорошие граждане», — сказал Кон во время вынесения приговора. «Но им следует сказать или предостеречь, что если они мошенничают с продовольственными талонами, они будут наказаны».

Коллеги Кона помнят его за его приверженность честности и правосудию, преданность демократии и любовь к Детройту.

«Судья Аверн Кон был легендой. Каждый судебный адвокат, который выступал перед ним, знал о его блестящем интеллекте, его мужестве вершить правосудие, несмотря на критику, и даже о его — часто оправданном — характере», — сказал окружной судья США Терренс Берг. Господь упокоит его душу.»

Окружной судья США Пол Борман назвал Кона своим наставником на протяжении 50 лет «в самых важных ценностях жизни» и отметил, что Кон напоминал ему «почти ежедневно о роли судьи в обеспечении равного правосудия для всех людей в нашем обществе». .. будет скучать по нему.

Кон ушел со скамьи запасных в 2019 году в возрасте 95 лет. На тот момент он был старейшим действующим судьей в Мичигане.

Кон сравнил свою жизнь с игрой в пьесе. Его роль была судьей, и он чувствовал, что играет ее «довольно хорошо».

«Думаю, я поддержал свою часть системы правосудия», — сказал Кон Бриджу. «И я думаю, что в какой-то мере я повлиял на других».

Кон умер раньше своей первой жены Джойс (Хохман) Кон, которая умерла в 1989 году после 35 лет брака. У них было трое детей. В 1992 году он женился на Лоис Пинкус, владелице художественной галереи Бирмингема.

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