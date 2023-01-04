Федерация хоккея заявила, что ледовая арена на востоке Украины была разрушена в результате атаки России.

Киев (Рейтер) — Российская ракетная атака уничтожила ледовую арену в городе Дружковка в Донецкой области Украины в понедельник, сообщила Федерация хоккея Украины после более ранних сообщений о том, что ракета попала в город и два человека получили ранения.

«Так с начала войны российские оккупанты уничтожили пять ледовых стадионов», — сообщила федерация в своем Telegram-канале, назвав их площадкой Дрогба в Донецке, мариупольской и мелитопольской аренами и Ледовым дворцом в Северодонецке. А теперь площадь Альтаир в Дружковке.

Рейтер не смог самостоятельно проверить информацию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на нападение в понедельник резким постом в Твиттере, критикуя сопротивление Украины призывам исключить российских спортсменов из международных спортивных мероприятий.

«Приглашаю всех спортивных чиновников, которые хотят допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, потому что, как говорится, «политика не должна вмешиваться в спорт», посетить каток «Альтаир» в Дружковке, разрушенный «политически нейтральными» российскими бомбардировками, — написал Кулеба.

В отдельном сообщении в Facebook, размещенном киевским министерством иностранных дел, приводится цитата Кулибы о том, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах является одним из официальных лиц, приглашенных посетить разрушенный объект.

Хоккейный клуб «Донбасс», который начал использовать «Альтаир» в 2014 году, когда пророссийские сепаратисты объявили о создании в регионе «Донецкой народной республики», заявил, что стадион был разрушен «в результате ракетного обстрела».

Федор Ильенко, генеральный менеджер клуба, сообщил в своем посте в Facebook, что на площадке также находится крупнейшая в Украине школа хоккея и фигурного катания. Он сказал, что это «больше, чем просто здание».

«Это сотни детских конкурсов, десятки международных чемпионатов, детские улыбки…» — написал он. «Это люди, которые создали радость за восемь лет с начала войны».

Россия, вторгшаяся в Украину в феврале прошлого года, перешла к массированным авиаударам по украинским городам после унизительных поражений на поле боя во второй половине 2022 года.

Москва заявляет, что ее атаки, которые зимой лишили миллионы тепла и электричества, направлены на снижение способности Киева дать отпор. Украина заявляет, что атаки не имеют военной цели и направлены на причинение вреда гражданскому населению, что является военным преступлением.

Авторы Эйлин Монаган и Макс Хондер; Под редакцией Гранта МакКолла, Майкла Берри и Марка Хайнриха.

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