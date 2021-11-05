Федериги из Apple произносит захватывающую речь об опасностях загрузки неопубликованных приложений

Генеральный директор Apple Крейг Федериги, отвечающий за программное обеспечение компании iOS для iPhone, выступил с длинной речью, направленной на то, чтобы предупредить слушателей о том, что может произойти, если Apple будет вынуждена разрешить пользователям игнорировать приложения. Речь была дана На веб-саммите 2021 г. В Лиссабоне, Португалия, и расширяет аналогичные предыдущие данные От генерального директора Apple Тима Кука.

Европейская комиссия активно обсуждает Закон о цифровых рынках (DMA), который направлен на регулирование крупных технологических платформ для обеспечения справедливой игры. Такие компании, как Apple, могут столкнуться с штрафами в размере до 10 процентов их глобального дохода.

В своей нынешней предлагаемой форме DMA заставит Apple разрешить загрузку неопубликованных приложений на iPhone или столкнется с такими штрафами. Федериги особо выделил DMA в своей речи, вкратце выразив поддержку ему в целом, но выделил требование загрузки неопубликованных приложений в почти ужасающих выражениях.

«Загрузка неопубликованных приложений – лучший друг киберпреступников, и заявить об этом на iPhone было бы золотой лихорадкой для индустрии вредоносных программ», – сказал он широкой аудитории. «Это единственное требование в DMA может заставить каждого пользователя iPhone оказаться в зрелище профессиональных мошенников, которые постоянно пытаются их обмануть».

Шоу сопровождалось тревожными изображениями на слайдах, такими как иллюстрации дурных глаз, скрывающихся в темноте за пределами домов людей.

Фактически, Федериги напрямую сравнил мобильные устройства с домашними и сказал, что пользователи в некоторых домах (которые представляют собой iPhone) подвергаются значительно меньшему количеству вторжений, чем пользователи в других домах (которые представляют собой телефоны Android). Разница, по его словам, заключалась в том, что дома без iPhone были менее безопасными, потому что у них были всегда открытые боковые двери, через которые мог пройти любой злоумышленник, и сравнил обеспечение загрузки DMA с требованием, чтобы в каждом доме была установлена ​​открытая дверь.

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Федериги также сказал, что не имеет значения, скажут ли люди, что они не будут загружать приложения, потому что некоторые вредоносные программы замаскированы таким образом, что в прошлом пользователи Android обманом заставляли загружать неопубликованные приложения, даже не осознавая этого. По его словам, даже если технически подкованные люди чувствуют себя уверенно, избегая этих ловушек, им все равно приходится беспокоиться об уязвимости других.

Хотя многие из приведенных им статистических данных об инцидентах с вредоносным ПО на iOS по сравнению с другими платформами были точными, это позволило избежать проблем в комнате – macOS для ноутбуков и настольных компьютеров Apple удалось снизить количество сбоев программного обеспечения. Это вредно по сравнению с его крупнейшим конкурентом, хотя позволяет скачивать приложения.

Apple использует другой подход к безопасности на Mac, требуя, чтобы приложения аутентифицировались определенными способами для запуска. В противном случае пользователи должны выполнить явный многоэтапный процесс, чтобы заставить операционную систему разрешить запуск этих приложений в любом случае. Это все еще оказывается относительно эффективным.

Федериги никогда не упоминал другой возможный мотив Apple для борьбы с неопубликованной загрузкой: неопубликованная загрузка помешает компании гарантировать получение доли дохода от каждого приложения, после того как судья в США уже уменьшил эту возможность, решив, что Apple должна разрешить ссылки на третье – Терминал Платежные системы в приложениях, загружаемых из App Store.

Он указал на тот факт, что iPhone находится в меньшинстве на рынке, отметив, что только у каждого пятого европейца есть iPhone, в отличие от других типов смартфонов (в частности, Android).

«Нашей целью никогда не было продавать больше», – сказал он. «Вместо этого наша задача – предоставить людям выбор из того, что мы считаем лучшим».

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