Федор Емельяненко готов завершить достойную Зала славы карьеру в главном событии Bellator 290

Легендарный Федор Емельяненко выйдет в клетку Bellator для финального боя в своей знаменитой карьере в субботу вечером. У Емельяненко есть потенциал завершить карьеру на высокой ноте, когда он сразится с Райаном Бейдером за чемпионство в супертяжелом весе. Главное событие состоится на Bellator 290..

В то время как Емельяненко был свидетелем провала предыдущего выхода на пенсию, во время разговора с CBS Sports он настаивал на том, что этот бой станет для него последним, будь то победа или поражение.

«100%», — сказал Емельяненко. «Да, я хочу закончить спортивную карьеру».

Емельяненко стал легендой ММА, когда ворвался на сцену промоушена PRIDE Fighting Japan в июне 2002 года, победив единогласным решением судей в кикбоксинге. В общей сложности Емельяненко показал 14-0 на PRIDE, который выделялся как часть 27-0 на протяжении с 2001 по середину 2010 года.

Хотя Емельяненко в конце концов попал в бурную воду, проиграв три боя подряд в Strikeforce в течение одного года и потерпев нокаутирующие поражения от Мэтта Митриона и Бадера в клетке Bellator, ему все же удалось посоревноваться со многими сильными бойцами в конце своей карьеры. матч Бейдера с последовательными победами.

Ведущие «Morning Combat» Брайан Кэмпбелл и Люк Томас недавно собрались, чтобы просмотреть профессиональную биографию Емельяненко и рассмотрели многие определяющие бои в карьере Емельяненко.

Не можете насытиться боксом и ММА? Получите последние новости о боевых видах спорта от двух лучших видов спорта в бизнесе. Подпишитесь на Morning Kombat с Люком Томасом и Брайаном Кэмпбеллом За лучший глубокий анализ и новости.

В то время как все бои «Утреннего боя» обсуждались, помогая определить, кто такой Емельяненко как боец, бывший чемпион PRIDE выбрал двух противников, против которых, как он считал, он восстал в своем фирменном «Федор Шоу».

«только один?» — смеясь, сказал Федор. «Мирко Крокоп. Антонио Ногейра — еще один. В бою с Ногейрой мне пришлось раскрыть IQ моего бойца в партере. В случае с Мирко Крокопом мне пришлось делать это стоя».

Емельяненко и Ногейра трижды дрались в PRIDE, но первый бой действительно ознаменовал приход россиянина в число лучших тяжеловесов планеты.

Перед их первой встречей Ногейра был парнем, которого считали лучшим в тяжелом весе. Его борьба сабмишеном позволила ему взять под контроль и предоставить множество противников. Тем не менее, Емельяненко, не колеблясь, рухнул на землю, нанеся одни из самых ужасающих ударов по земле и приземлению, которые нокаутировали бы любого другого человека на планете.

Мирко «Кро Коп» Филипович был полной противоположностью Ногейры. Вместо того, чтобы представлять угрозу для пола, он, возможно, был самым опасным бойцом ММА в мире во времена своего расцвета, нанося сокрушительные нокауты руками и ногами. Емельяненко сломал нос, а его торс был заметно ушиблен в начале их встречи в 2005 году, но в конце концов заставил бой уйти на пол, а позже в бою он также начал выигрывать обмены в стойке, зарекомендовав себя как способного бойца. победить лучших бойцов в мире, независимо от того, где они сражаются и где их сила.

Ознакомьтесь с нашим обзором резюме «Morning Kombat» выше, чтобы глубже взглянуть на карьеру Емельяненко и узнать, что сделало его одним из лучших бойцов, которых когда-либо видел ММА.