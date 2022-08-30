Фельдшер, оказавший помощь пострадавшим в Мариуполе, направляется на Украинский фронт

Анна Арихова | Служба новостей

ХАРЬКОВ, Украина — 22 дня Сергей Чернопривец почти не спал и редко снимал красную форму фельдшера. День и ночь он бродил по родному Мариуполю, спасая раненых от российских бомб и снарядов, обрушившихся на южноукраинский город.

Когда он, наконец, бежал из Мариуполя, жители которого больше всего пострадали от войны во время почти трехмесячной осады, он все еще не успокоился. Вместо этого он присоединился к организации, которая отправляет медиков на передовую на востоке Украины, где в настоящее время сосредоточены боевые действия.

«Я до Мариуполя и я после того, что произошло: это два разных человека», — сказал стройный 24-летний мужчина во время недавнего интервью Associated Press в Харькове, еще одном городе, подвергшемся сильным бомбардировкам.

«Если бы я не выжил в Мариуполе, я бы сейчас не пошел работать фельдшером. Мне не хватило мужества», — объяснил Чернопривец, которого на поле боя называют просто «Мариуполь», теперь с нашивкой с изображением города-порта. символ, желтый якорь, на камуфляжной военной форме.

Фактически, он не видел другого способа объяснить зверства, свидетелем которых он стал в месте, которое стало глобальным символом украинского сопротивления российскому вторжению. Жители подвергались беспощадным обстрелам, и многие остались без еды, воды, отопления и электричества.

«Это было похоже на возвращение в каменный век», — сказал Чернопривец. Были постоянные грабежи, бомбежки, самолеты и бомбардировки с воздуха. Люди вокруг нас сходили с ума, но мы продолжали идти».

Хотя многие прятались в подвалах или убежищах, Чернобревец сказал, что никогда этого не делал. Он оставался над землей, чтобы ухаживать за ранеными, рискуя при этом своей жизнью. В конце концов он сбежал 18 марта, в свой день рождения, все еще в красном костюме фельдшера.

Президент Украины Владимир Зеленский публично похвалил его неустанные усилия, когда в мае украинский лидер получил награду от Атлантического совета, вашингтонского аналитического центра, от имени украинского народа.

Чернобривец сказал, что его новую работу на фронте и то, чем он занимался в Мариуполе, почти невозможно отличить: «Те же раны, только я в другой одежде».

В видеоклипе от июля видно, как он и его коллеги-медики спешат к солдату, который был ранен российским огнем. Они затянули жгут вокруг правого бедра мужчины, затем тщательно обработали зияющие раны на руке и ноге, где обнажилась кость.

Остался целый год учебы в колледже, но он отказывается строить планы на будущее. До победы в войне он поклялся оставаться на поле боя.

«Медицина — это моя жизнь, и мой долг — спасать людей», — сказал Чернопривец.

Он мечтает, что когда-нибудь вернется в Мариуполь, попавший в руки русских в мае, но старается не думать об этом слишком много, потому что это очень больно.

«Моя душа успокоится, когда я войду в Мариуполь — над ним развевается украинский флаг», — сказал он.

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В Харькове участвовали корреспонденты Associated Press Василиса Степненко и Евгений Малолитка. Подписывайтесь на Арчирову на https://twitter.com/h_arhirova