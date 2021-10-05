Фердинанд Маркос-младший участвует в президентской гонке на Филиппинах

Манила – одноименный сын диктатора Фердинанд Маркос Он официально объявил о своем плане баллотироваться на пост президента Филиппин во вторник, более чем через три десятилетия после того, как народное восстание свергло жестокий режим его отца и восстановило демократию в стране.

Фердинанд Маркос-младший присоединяется Бывший чемпион по боксу Мэнни Пакьяо и мэр Манилы Франсиско Домагосо, претендующий на пост президента на выборах в следующем году. Ленни Робредо, вице-президент, и Сара Дутерте Карпио, мэр города Давао и дочь президента Родриго ДутертеОжидается, что она также примет участие в гонке.

64-летний г-н Маркус когда-то занимал пост губернатора и сенатора. Он проиграл свою кандидатуру на пост вице-президента мисс Робредо в 2016 году и попытался отменить это голосование, обвинив ее в обмане. В своем заявлении во вторник г-н Маркос сказал, что сосредоточится на том, чтобы помочь населению выдержать пандемию коронавируса, и пообещал вывести экономику из кризиса.

«Именно по этой причине я объявляю здесь сегодня о своем намерении баллотироваться на пост президента Филиппин на предстоящих выборах в мае 2022 года», – сказал г-н Маркос. Я верну эту форму единого руководства в нашу страну. Присоединяйтесь ко мне в самом благородном деле, и мы добьемся успеха ».