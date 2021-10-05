Фердинанд Маркос-младший участвует в президентской гонке на Филиппинах

Манила – одноименный сын диктатора Фердинанд Маркос Он официально объявил о своем плане баллотироваться на пост президента Филиппин во вторник, более чем через три десятилетия после того, как народное восстание свергло жестокий режим его отца и восстановило демократию в стране.
Фердинанд Маркос-младший присоединяется Бывший чемпион по боксу Мэнни Пакьяо и мэр Манилы Франсиско Домагосо, претендующий на пост президента на выборах в следующем году. Ленни Робредо, вице-президент, и Сара Дутерте Карпио, мэр города Давао и дочь президента Родриго ДутертеОжидается, что она также примет участие в гонке.
64-летний г-н Маркус когда-то занимал пост губернатора и сенатора. Он проиграл свою кандидатуру на пост вице-президента мисс Робредо в 2016 году и попытался отменить это голосование, обвинив ее в обмане. В своем заявлении во вторник г-н Маркос сказал, что сосредоточится на том, чтобы помочь населению выдержать пандемию коронавируса, и пообещал вывести экономику из кризиса.
«Именно по этой причине я объявляю здесь сегодня о своем намерении баллотироваться на пост президента Филиппин на предстоящих выборах в мае 2022 года», – сказал г-н Маркос. Я верну эту форму единого руководства в нашу страну. Присоединяйтесь ко мне в самом благородном деле, и мы добьемся успеха ».
Он также был приведен к присяге как член Partido Federal ng Pilipinas, политической партии, которую он будет представлять на выборах. Партия, основанная его отцом, «Движение нового общества», также недавно выдвинула его в качестве кандидата.
Фердинанд Маркос правил страной железной рукой два десятилетия. Он потерпел поражение в народном восстании 1986 года и уехал в изгнание на Гавайи, где умер три года спустя. Его обвиняют в хищении до 10 миллиардов долларов из государственной казны и в оставлении тысяч активистов мертвыми или пропавшими без вести.
Его вдове Имельде Р. Маркос и его детям позже разрешили вернуться на Филиппины, где они работали над восстановлением фамилии. Это была миссис Маркус Осужден за коррупцию в 2018 годуНо он сбежал из тюрьмы.
Г-н Дутерте, который объявил о своей отставке На прошлой неделе он часто публично благодарил семью Маркоса за поддержку его кандидатуры на президентских выборах 2016 г. Всего через несколько месяцев после вступления в должность он разрешил перенести останки диктатора на национальное кладбище в Маниле.
Джоди Тагуйвало, активист кампании против возвращения Маркоса и введения военного положения, сказал, что заявление г-на Маркоса было «бесстыдным проявлением пренебрежения и презрения к тысячам филиппинцев, которые были убиты, исчезли, подверглись пыткам, перемещению и жестокому обращению» во время правления его отца. жестокий режим.
Ссылаясь на г-на Маркоса по его прозвищу, она сказала: «Бонгбонг Маркос и его семья давно стремились вернуть себе высшее положение во власти после того, как их изгнали из страны народом», – сказал г-н.
Она сказала, что г-н Маркос «плюнул на могилы мертвых».
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