Economy

Фермеры растрачивают будущее производства продуктов питания с помощью роботов

11 марта, 2021
Marfa Fedoroa

В ноябре прошлого года веселый фермер по имени Николай познакомил ютуберов с будущим фермерства. На суровом английском он с гордостью демонстрировал андроиды и гаджеты, сделанные (вымышленной) корпорацией Ижевская динамика при полном финансировании со стороны своего правительства.

Он пасет дронов в своем голубятне, показывает фрактальный вариант в своей теплице, а скот, украшенный QR-кодом, пасется дронами. Роботизированная молочная ферма отказывается от его прогресса, вместо этого заигрывая с его трактором.

Он призывает рабочих всего мира приехать и присоединиться к нему на его региональной ферме. Вы можете найти Николая на YouTube по запросу «Русская киберпанк-ферма».

Роботизированное земледелие

Выращивание определенно стало более автоматизированным, с особым упором на точность. Спутники и дроны могут в цифровом виде распознавать здоровье сельскохозяйственных культур и состояние почвы. GPS, установленный на тракторе, может гарантировать, что идентичный путь будет пройден через каждое поле точно при вспашке, посеве и уборке урожая.

Автоматизированные доильные залы уже не редкость на ирландских фермах. Вместо рутинного выпаса скота два раза в день в доильном помещении и привязки доильного аппарата к вымени вручную корова в свободное время может войти в доильный зал и получить индивидуальный рацион зерна, пока машина находит его вымя и доит его.

Некоторые могут посчитать это ленивым, но это снижает стресс и освобождает фермера для работы в другом месте.

При выращивании органических культур сокращается количество опрыскиваний в пользу прополки вручную. Из-за тяжелой работы и затрат, связанных с этим, ряд стартапов по всему миру внедряют инновации с использованием автономных роботизированных прополочных машин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *