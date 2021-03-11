Фермеры растрачивают будущее производства продуктов питания с помощью роботов

В ноябре прошлого года веселый фермер по имени Николай познакомил ютуберов с будущим фермерства. На суровом английском он с гордостью демонстрировал андроиды и гаджеты, сделанные (вымышленной) корпорацией Ижевская динамика при полном финансировании со стороны своего правительства.

Он пасет дронов в своем голубятне, показывает фрактальный вариант в своей теплице, а скот, украшенный QR-кодом, пасется дронами. Роботизированная молочная ферма отказывается от его прогресса, вместо этого заигрывая с его трактором.

Он призывает рабочих всего мира приехать и присоединиться к нему на его региональной ферме. Вы можете найти Николая на YouTube по запросу «Русская киберпанк-ферма».

Роботизированное земледелие

Выращивание определенно стало более автоматизированным, с особым упором на точность. Спутники и дроны могут в цифровом виде распознавать здоровье сельскохозяйственных культур и состояние почвы. GPS, установленный на тракторе, может гарантировать, что идентичный путь будет пройден через каждое поле точно при вспашке, посеве и уборке урожая.

Автоматизированные доильные залы уже не редкость на ирландских фермах. Вместо рутинного выпаса скота два раза в день в доильном помещении и привязки доильного аппарата к вымени вручную корова в свободное время может войти в доильный зал и получить индивидуальный рацион зерна, пока машина находит его вымя и доит его.

Некоторые могут посчитать это ленивым, но это снижает стресс и освобождает фермера для работы в другом месте.

При выращивании органических культур сокращается количество опрыскиваний в пользу прополки вручную. Из-за тяжелой работы и затрат, связанных с этим, ряд стартапов по всему миру внедряют инновации с использованием автономных роботизированных прополочных машин.

Компаунды часто относительно легкие и поэтому могут самостоятельно перемещаться вверх и вниз по рядам молодых растений без повреждений. Бортовые программы обучены визуальному обнаружению как сорняков, так и болезней растений. В то время как некоторые машины выполняют точечное опрыскивание, другие используют механическую дрель или электрический импульс для уничтожения сорняков.

Современные экспериментальные машины обычно борются с тяжелой почвой и уклонами, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем они будут использованы на ирландских фермах.

Тепличное хозяйство может быть лучшей возможностью заботиться о растениях с помощью роботов, чтобы снизить затраты на рабочую силу. В то время как теплицы защищают от плохой погоды, если болезнь растений или вредители поражают внутреннюю часть теплицы, они могут быстро распространиться и уничтожить урожай. Относительно ровная и сухая земля облегчает передвижение передвижных транспортных средств, чем открытые поля, а обученные системы технического зрения на борту могут быстро обнаруживать и отслеживать распространение болезней.

Одной из основных проблем для внутренних робототехнических систем являются металлические конструкции крыш теплиц, которые ослабляют и искажают сигналы GPS, используемые для точной навигации. В некоторых системах вместо этого используются кабели, чтобы подвешивать робота, чтобы он мог скользить по растениям. Однако дизайн интерьера коммерческой теплицы может измениться по мере сбора урожая и поворота, а кабельные системы могут потребовать изменения положения.

Вертикальное земледелие

Обработка в помещении становится вертикальной. На ранчо крупного рогатого скота в Юте экспериментируют с автоматизированной системой кормления из силоса, в которой поддоны с семенами дерна входят в верхнюю часть башни, а затем медленно опускаются в течение шести дней, поливая при светодиодном освещении. В конце цикла каждый лоток появляется на уровне земли, где его пушистая трава может использоваться в качестве корма.

Диаметр каждого силоса составляет около 10 метров, но при этом выращивается около 50 акров пастбищ. Таким образом, ферма получает выгоду от постоянных и предсказуемых естественных кормов и решает проблему ненадежной погоды или внешних поставщиков.

Хотя он использует только около 5 процентов воды, необходимой естественным пастбищам, он требует электричества для питания лестниц и освещения.

Вертикальное выращивание сельскохозяйственных культур показано прямо в супермаркетах. Многие супермаркеты по всей Европе используют технологии берлинского стартапа для выращивания салата, кожуры и зелени в магазинах в проходах клиентов. Каждое из примерно 250 000 растений, выращиваемых ежемесячно в нескольких сотнях мест, контролируется индивидуально из Берлина, а их окружающая среда контролируется удаленно с помощью программного обеспечения.

Британский стартап продвигает выращивание аналогичных вертикальных энергетических культур внутри компании крупным компаниям, чтобы побудить сотрудников взращивать и выращивать пищу на рабочем месте.

Ферма Николая может показаться немного убогой, но методы ведения сельского хозяйства меняются, поскольку потребители стремятся к большему количеству, качеству и питанию, с растущими затратами на рабочую силу, растущим воздействием выбросов углерода, устойчивостью к антибиотикам и проблемами окружающей среды.

Причина, по которой Николай приглашает человеческие компании со всего мира присоединиться к нему на его ферме, объясняется в заключительной строке пародии. Оказывается, его ферма на самом деле является русским колониальным проектом на Марсе.

QR-коды на коровах Николая ведут к аккаунту в Твиттере Дмитрия Рогозина, генерального директора Роскосмоса, который приобрел онлайн-последователей отчасти из-за его случайных подшучиваний с Илоном Маском из SpaceX.

Решение технологических проблем производства роботизированной пищи для Луны или Марса, несомненно, будет применимо к остальным из нас здесь, на Земле.