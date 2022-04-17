Фернандес обыграл Висманна, а Канада обогнала Латвию и вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Крупная победа на родной земле навсегда останется в памяти канадской теннисистки Лайлы Фернандес.

19-летний игрок из Лаваля, Кью, Канада, помог обеспечить себе место в финале Кубка Билли Джин Кинг в ноябре, обыграв Латвию со счетом 4:0 в квалификационном турнире в Ванкувере.

Фернандес, занявший 21-е место в мировом рейтинге, возглавил канадский рейтинг, одержав победу со счетом 6-1, 6-2 над Даргой Семенистагой, занявшей второе место в пятницу. Она продолжила выступление победой со счетом 6-2, 6-1 в субботу над Даниэлой Висманн, латвийским игроком года в серии.

«Я был всего лишь небольшой частью огромной команды и великой команды. Поэтому я очень рад, что смог помочь им всем, чем мог», — сказал канадский юноша. «Просто видеть, как все улыбаются в конце дня, было одним из моментов, которые я запомню навсегда».

🇨🇦 Лейлахфернандес Сделка совершена! Канада близка к финалу с победой над Латвией со счетом 3:0 🚀 #Кубок БДЖК | ТеннисКанада pic.twitter.com/RtotGDK66C И[مدش].Встроить твит

Канадка Ребекка Марино, занявшая второе место в мире и занявшая 111-е место, в пятницу встретилась с Висманом, одержав победу со счетом 6-3, 6-7 (4), 6-3.

Габриэлла Домбровски и Кэрол Чао добавили еще одну победу над Канадой в субботу, обогнав Смеминистагу и Висманн со счетом 6-1, 6-3 в парных матчах.

Капитан Хайди Эль Табах сказала, что выступление Канады в плей-офф доказывает, что страна заслуживает видное место на мировой теннисной арене.

«Я думаю, это указывает на то, что мы принадлежим к этому уровню в финале», — сказала она. «Я действительно думаю, что однажды у нас будет шанс выиграть Кубок Билли Джин Кинг».

Канада вышла на квалификацию на закрытом корте с твердым покрытием, заняв девятое место в рейтинге Billie Jean King King Cup, а Латвия — 14-е.

В прошлом году канадцы огорчили Францию ​​в четвертьфинале турнира, прежде чем уступить Федерации тенниса России.

Латвия проиграла США в квалификации 2021 года.

В этом году Латвия играла без двух своих лучших игроков, включая 11-ю ракетку мира Елену Остапенко, которая получила травму запястья на Miami Open.

Анастасия Севастова также вышла в свет после того, как в январе объявила, что берет перерыв в теннисе, чтобы справиться с неизвестной болезнью.

Приходя в это [qualifier]«Мы знали, что это будет непросто», — сказал капитан Адрианс Згунс. «У нас не было наших лучших игроков, но нашим молодым игрокам было интересно участвовать в этом и действительно соревноваться с соперниками высокого уровня».

Изначально Латвия планировала встретиться с Дикмеджири и Дианой Марцинкевичей в субботних парных матчах, но Згонес сказал, что заменил игроков, потому что хотел насладиться Вишмани и Семенистой.

В матче Дабровски и Чжао добились быстрой победы в первом сете.

Латвия держала второй сет в напряжении, пока двойная ошибка и возврат к воротам не позволили Канаде прорваться вперед со счетом 4: 3.

Оттуда хозяева вышли из игры, а Дабровски вырвался вперед со счетом 5: 3 мощным ударом головой, прежде чем канадцы закрыли матч.

Дабровски, занявшая девятое место в женском парном разряде, сказала, что у нее было меньше напряжения в матче, зная, что Канада уже обеспечила себе место в финале.

«Гораздо легче выбраться оттуда, когда на карту поставлено не так уж много», — сказала она.

«Но в то же время у нас все еще есть гордость за нашу страну, мы хотим гордиться друг другом, мы хотим, чтобы наша команда гордилась, мы хотим, чтобы болельщики видели отличные пары. Так что я думаю, что в этом смысле я по-прежнему оказываю большое давление на себя, чтобы играть хорошо и сделать хорошее предложение».

Фернандес продолжает доминировать

Ранее в субботу Фернандеш заработала пять из восьми своих брейк-пойнтов и набрала 76 процентов своих очков за первую подачу, выйдя вперед Висмани.

Латвийский игрок мирового рейтинга, занявший 230-е место, занимался спортом, бегая по площадке и разнообразя свой бросок, но Фернандес держалась твердо и не пропустила ни одного брейка за часовой матч.

Канадка сказала, что знала, что Фисман не будет легким противником.

«У нас 2:0, соперник, Латвия, они бойцы, нам этого не дадут. [win]«Они не отдадут его нам просто так», — сказала она.

«Поэтому я просто пытался сосредоточиться на своей стороне и продолжать двигаться как можно больше, снова бить по мячу и либо форсировать фол, либо бить победителя».

В середине первого сета она открыла матч великолепным кросс-шотом из-за ворот, а затем ударила головой, лишив Фисман очка на пути к лидерству 5-1.

21-летняя латвийка сплотилась в следующей игре, используя свою скорость, чтобы удлинить розыгрыш, когда обе пересекли поле, делая броски казавшимися невозможными. Висман выиграл и сократил преимущество Фернандеса до 5-2.

Во втором сете Фернандеш вырвался вперед со счетом 4: 1 в хорошем матче. Она праздновала восторженным голосом и трясла кулаками, прежде чем присоединиться к повару в сторонке в перерыве между матчами.

Группа завершилась сильным матчем-реваншем, отпраздновав это еще одним большим ударом кулака, прежде чем пожать руку всей латвийской ложе и атаковать всех в канадской ложе.

Фернандес занял второе место на Открытом чемпионате США в прошлом году, но потерпел неудачу в 2022 году, выиграв Открытый чемпионат Монтеррея в марте, прежде чем выбыл из турнира в Майами и Чарльстоне.

Она сказала, что ее выступление в плей-офф на этой неделе помогло ей вернуться к тому, почему она играет в теннис.

«Здесь я чувствую себя наиболее комфортно, поэтому я была так рада, что чувствовала себя так всю неделю», — сказала она. «Я мог только свободно выражать себя».