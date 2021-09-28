Фернандо Алонсо воспользовался лазейкой в ​​Формуле-1 с ошеломляющим ходом в Гран-при России

Веселая русская гонка закончилась так захватывающе, что о первой миссии почти забыли. Однако по мере того, как азарт от уик-энда утих и болельщики смотрели на гонку, стало ясно одно: первая половина была одинаково великолепной, особенно если посмотреть на то, как Фернандо Алонсо начал гонку. Он оказался готов ко всему своим расчетливым движением в первом повороте.

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На пути к воротам Алонсо сделал нечто странное. Пытаясь закрепиться, испанец прошел через зону повтора во втором повороте. Позже, во время гонки, его умные мотивы стали ясны. Во время гонки он не делал поворот, как обычно. Вместо этого он решил срезать угол, воспользовавшись «тропой», предложенной Майклом Мэсси.

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Очевидный ярлык оказался очень полезным для водителя. Алонсо стартовал шестым на стартовой решетке, позади Риккардо и Хэмилтона. После поворота 2 он был впереди обоих, и некоторых из них, в P3. Он продолжал бросать вызов гонщикам перед ним, демонстрируя свое удивительное гоночное мастерство.

Это воспользоваться серая область По регламенту это был чистый гений. Поскольку он не нажимал на тормоза, как другие гонщики, приближавшиеся к повороту, он занял решающую позицию в самом начале гонки. Это просто показывает, что иногда опыт всегда может помочь в гонке F1.

Фернандо Алонсо – мастер F1

Именно такая гонка заставляет ожидать подиума от двукратного чемпиона. Его амбиции и жажда альпийского шасси дают нам некоторые из лучших движений во время гонки. Возможно, Алонсо достиг своего пика много лет назад, но даже на этом этапе своей карьеры он все еще сохраняет сердце чемпиона.

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Вернувшись к своей самой успешной команде, гонщик знает, что на альпийской машине победы редки. Однако каждый пот, перчатка и силы насквозь. На Гран-при России у Алонсо были боевые шансы на лучший результат, но дождь мешал гонщику.

Формула-1 F1 – Гран-при России – Сочи Автодром, Сочи, Россия – 26 сентября 2021 г. Фернандо Алонсо в Альпах во время гонки – REUTERS / Антон Ваганов

Генеральный директор Alpine F1 Марцин Будковски, Она сказалаА также “Фернандо держался на сухих шинах под легким дождем, и мы решили оставить его на улице; Если бы дождя было меньше, мы, вероятно, закончили бы второй уровень, но, к сожалению, все пошло по-другому, и мы слишком поздно вытащили его на круг ».

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Несмотря на его отсутствие на подиуме в сезоне 2021 года, присутствие Фернандо Алонсо в спорте бесспорно. В качестве противостоящей силы для гонщиков на стартовой решетке его возвращение в Формулу 1 было как никогда сильным; Маэстро поясняет, что ему еще далеко до конца карьеры.

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