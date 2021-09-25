Ферстаппен говорит, что Рассел показывает внешность Уильямса не так уж и плохо

Формула-1 F1 – Гран-при России – Сочи Автодром, Сочи, Россия – 25 сентября 2021 г. Джордж Рассел Уильямс квалифицируется на P3 во время квалификационной пресс-конференции, собравшейся через REUTERS / Юрия Кочеткова

(Reuters) – По словам лидера Формулы-1 Макса Ферстаппена, впечатляющие выступления Джорджа Рассела в квалификации и гонках в этом сезоне показали, что его Williams не так плох, как думают люди.

Британец квалифицировался третьим на Гран-при России в воскресенье после того, как также стартовал в первом ряду вместе с Ферстаппеном в комичном, пропитанном дождем бельгийском турне в Спа-Франкоршам в августе.

23-летний футболист, который перейдет в Mercedes в следующем сезоне в качестве товарища по команде Льюиса Хэмилтона, забил голы в трех из своих последних четырех гонок – значительный поворотный момент для команды, которая не забивала ни одного очка за два года.

Ранее доминировавший в 80-х и 90-х, Уильямс был последним в турнирной таблице в последние два сезона, но теперь поднялся на восьмое место.

«Джордж определенно очень хороший гонщик, но когда вы можете делать это, это также показывает, что машина не так уж плоха», – сказал Ферстаппен из Red Bull, который стартует в воскресенье из-за неисправности двигателя. .

«Этот автомобиль не Red Bull или Mercedes, но он также имеет большее крыло и большую прижимную силу, поэтому нормально, что все становится немного ближе (в меняющихся и влажных условиях)», – добавил голландский тренер.

«Тем не менее, он проделал большую работу, но я думаю, люди должны понимать, что машина не так плоха, как люди думают».

Тренер Mercedes Тото Вольф сказал репортерам, что не удивится, увидев Рассела, лидера воскресной гонки, с третьим на чистой стороне трассы и хорошей позицией для аэродинамического сопротивления.

Ландо Норрис, McLaren, чья машина также оснащена двигателем Mercedes, впервые не работает. Семикратный чемпион мира Хэмилтон финиширует четвертым на трассе, которую Mercedes всегда выигрывал.

Рассел был первым, кто стал искать скользкие шины в субботней квалификации, рискуя тем, что те, кто вкладывался в борьбу за чемпионство, не были готовы взять награду и пожинать ее.

«Это безумие, я второй раз в тройке лидеров в трех или четырех турнирах», – сказал он.

«Команда снова проделала отличную работу, выполнив отличную работу в нужное время и установив правильные шины. Это было непросто.

«Была одна сухая линия, и если бы вы были больше нескольких сантиметров в ширину, вы бы оказались на мокром покрытии, и я бы не ушел.

«Нам предстоит драться, но мы немного скользки на прямых, у нас хорошая прямолинейная скорость, поэтому нам снова нужно подняться на подиум – терять нечего».

(Репортаж Алана Болдуина в Лондоне; редактирование Клэр Фэллон

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