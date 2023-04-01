Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Австралии; Sinner вышла в финал в Майами

Янник Синнер победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса и организовал титульный матч против Даниила Медведева на Miami Open.

Петра Квитова обыграла Сорану Кристию в битве между двумя ветеранами WTA и вышла в финал в Майами, где встретится с Еленой Рыбакиной.

Всеанглийский клуб отменил запреты на российских и белорусских игроков, которые он наложил в прошлом году в ответ на вторжение России в Украину.

В то время как российские игроки Медведев и Карен Хачанов приветствовали это решение, Квитова выступила против, заявив, что поддерживает украинцев.

Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию на Гран-при Австралии, опередив пары Mercedes Джорджа Рассела и Льюиса Хэмилтона.

Вот основные сюжеты международных спортивных событий 1 апреля 2023 года:

Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Австралии

Макс Ферстаппен взял поул в субботу на Гран-при Австралии, опередив Джорджа Рассела из Mercedes, но товарищ по команде Red Bull Серхио Перес стартовал последним.

В пасмурных и холодных условиях Льюис Хэмилтон на другом Mercedes был третьим, опередив Фернандо Алонсо из Aston Martin в напряженной сессии, которая подошла к финишу.

Победитель прошлого года Шарль Леклерк финишировал седьмым за Ferrari, а его товарищ по команде Карлос Сайнс финишировал пятым.

Это было отличное выступление команды Mercedes, которая в этом сезоне боролась с трудностями, явно улучшив свой темп, поскольку они снова опередили Ferrari.

Это второй поул Ферстаппена в году и 22-й в его карьере после гонки открытия сезона в Бахрейне, которую он выиграл.

«Я думаю, что последний этап был очень хорошим, весь уик-энд было тяжело, чтобы шины попали в нужное окно», — сказал Ферстаппен, который никогда не выигрывал в Австралии и впервые стартует с поула в Альберт-парке.

«Очень рад оказаться на поул-позиции, и я уже с нетерпением жду завтрашнего дня. Я думаю, что у нас есть хорошая гоночная машина, но она плохо влияет на шины, так что гонка наверняка будет интересной».

Sinner формирует финал Майами с Медведевым

Итальянец Янник Синнер добился успеха в своей игре, чтобы положить конец надеждам Карлоса Алькараса на «Sunshine Double» и стать номером один в мире, выиграв 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 в полуфинале Miami Open. Пятница.

В воскресенье в финале Синнер встретится с россиянином Даниэлем Медведевым, а Алькарас уступит свое первое место Новаку Джоковичу.

Медведев вышел в свой пятый подряд финал ATP Tour, одержав победу со счетом 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 над соотечественником из России Кареном Хачановым.

Петра Квитова вышла в финал турнира в Майами в пятницу, обыграв по сетам румынку Сорану Кирстя.

Чешская ветеран Квитова вышла в субботний поединок против чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной, одержав победу со счетом 7-5 6-4 за час и 41 минуту.

Разочарование 19-летнего Алькараса, действующего чемпиона в Майами и коронованного чемпиона в Индиан-Уэллсе, будет окрашено разочарованием после того, как в третьем сете он боролся с судорогами ног.

27-летний Медведев, который играл против своего друга детства, пережил камбэк во втором сете, но его фирменная точная игра на счет ударов позволила ему обыграть Хачанова с большой подачей в качественной встрече.

Соревнование включало в себя серию длинных розыгрышей, когда Медведев отразил мощный удар Хачанова с задней линии, а затем вернул соперника на подачу.

Медведев сделал 13 эйсов и сохранил четыре из шести брейк-пойнтов, поскольку матч решающим образом повернулся в его пользу, когда Хачанов сделал брейк в четвертом гейме третьего сета.

Медведев выиграл 82% (14 из 17) своих очков на первой подаче в финальном сете и чувствовал себя хорошо, обыграв игрока, который хорошо знал свою игру.

В битве между двумя самыми опытными игроками WTA Кирстя, сыгравшая в своем первом полуфинале WTA за десятилетие, была самой быстрой из блокировок, ведя 5-2 в первом сете.

Но румынка, наслаждаясь возрождением формы, которая также достигла последней восьмерки в Индиан-Уэллсе, не смогла реализовать ни один из своих двух сет-пойнтов на подаче при счете 5-4, дважды разбив Квитову и выиграв сет.

Инерция чешки перешла во второй сет, когда Кирстя сделала брейк в первом сете, ее третий брейк подряд, и с тех пор для 33-летней теннисистки все идет гладко.

Победа Квитовой дает ей шанс завоевать свой девятый титул WTA 1000 в своем 13-м финале.

Чешка не выигрывала титул WTA 1000 с тех пор, как выиграла в Мадриде в третий раз в 2018 году.

Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу в двух сетах в другом полуфинале, который состоялся в четверг, и надеется завершить свой «Солнечный дубль» после победы над Индиан-Уэллсом в начале этого месяца.

Уимблдон снял запрет на участие российских и белорусских игроков

Российским и белорусским теннисистам будет разрешено участвовать в Уимблдоне в этом году после того, как организаторы объявили в пятницу, что они отменили запрет, введенный в 2022 году в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Спортсмены из двух стран смогут принять участие в турнире Большого шлема в июле, если будут выступать как «нейтральные» игроки и выполнять определенные условия.

Игрокам будет запрещено выражать поддержку вторжению России в Украину, а те, кто получает финансирование от российских или белорусских государств, включая спонсорство от государственных или контролируемых государством компаний, останутся под запретом.

Всеанглийский клуб, который управляет Уимблдоном, заявил, что условия были «тщательно разработаны» после переговоров с правительством Великобритании, управляющей Британской теннисной ассоциацией (LTA) и международными теннисными организациями.

Те же условия будут применяться к другим британским лигам.

ATP и WTA приветствовали это решение, заявив в совместном заявлении: «Мы рады, что у всех игроков будет возможность соревноваться на Уимблдоне и турнирах LTA этим летом.

Квитова заявила, что выступает против решения Всеанглийского клуба разрешить российским и белорусским игрокам участвовать в турнире этого года.

«Во-первых, я точно всегда буду против войны. Конечно, я больше волнуюсь за украинский народ и игроков», — сказала Квитова журналистам после победы в полуфинале Miami Open против Кирстея.

«Я понимаю, что Уимблдону было трудно в прошлом году, и он не принес очков (пока) русским, а россиянин не играл.

«Я думаю, что на самом деле их нельзя разрешать. На мой взгляд, (н) либо для Олимпиады. Так что я немного на украинской стороне в этом», — сказала она.

Между тем пятая ракетка мира Даниил Медведев и Карен Хачанов приветствовали решение Уимблдона.

«Я рад узнать об этом. Я всегда говорил, что если бы мне удалось сыграть на Уимблдоне, я был бы очень счастлив там оказаться», — сказал Медведев.

«Это турнир, который я люблю. Это единственный турнир Большого шлема, в котором я еще не играл. И я не могу сказать, что совсем не ненавижу траву. там. Это прекрасный турнир. Я рад возможности.» играть в этом году.

Игрокам будет запрещено выражать поддержку вторжению России в Украину, а те, кто получает финансирование от российских или белорусских государств, включая спонсорство от государственных или контролируемых государством компаний, останутся под запретом.

Медведев сказал, что для него это не будет проблемой.

«Нет, совсем нет, у меня нет российских спонсоров, и я буду играть там, как мы играли весь прошлый год, если честно, каждый второй турнир, и я снова буду счастлив быть там», — сказал он. .

«Я не знаю, какой будет реакция публики, я не могу ее контролировать, но я буду рад сыграть там перед всеми и, надеюсь, проведу несколько отличных матчей», — добавил он.

«Все российские и российские игроки ранее говорили, что мы очень хотим играть там, и я был в последних восьми четвертьфиналах. Это действительно большое и особенное событие в истории тенниса, и поэтому я очень рад… что мы сможем сыграть в этом году», — сказал он.

Хачанов сказал, что обстоятельства не стали для него препятствием, потому что это было похоже на то, как они соревнуются в турах ATP и WTA.

«Я думаю, что мы просто следуем правилам, и я думаю, что это то, что мы делаем прямо сейчас? Нейтралитет, флага не было с прошлого года, с конца февраля, так что в основном мы просто продолжаем делать то же самое. как и во всех других лигах. Я думаю, ничего нет», — сказал он.

Ферстаппен быстрее всех на австралийской тренировке — третий

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен показал лучшее время на третьей и последней субботней тренировке Гран-при Австралии, но его товарищ по команде Red Bull Серго Перес провел пугающую сессию и финишировал шестым.

Ранний лидер чемпионата показал лучший круг в 1 минуту 17,565 секунды вокруг Альберт-парка в Мельбурне, на 0,162 секунды отставая от Фернандо Алонсо из Aston Martin, который еще раз подтвердил свою скорость и потенциал.

Но у Переса, занявшего поул-позицию на недавнем Гран-при в Саудовской Аравии и добившегося победы, постоянно возникают проблемы.

Он все еще был в гараже, когда механики работали с его машиной после 20-минутной часовой сессии.

Когда он, наконец, вышел — последний водитель — он попал в пробку, затем выбежал на гравий, поскользнулся, пытаясь собрать воедино быстрый круг, и снова врезался в гравий позже.

Эстебан Окон в Альпах неожиданно оказался третьим, опередив Джорджа Рассела и Mercedes Пьера Гасли в других Альпах.

Карлос Сайнс из Ferrari был седьмым, но его товарищ по команде Леклерк, прошлогодний победитель Австралии, финишировал разочаровывающим 13-м.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, дважды победитель Мельбурна и восьмикратный австралийский игрок финишировал восьмым.

Лэнс Стролл на Aston Martin финишировал девятым с китайцем Чжоу Гуаньюй, который развернулся на своей Alfa Romeo и преодолел барьеры, замкнув первую десятку.

С вводом текста из AFP

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