В адрес Первого Российского фестиваля документального кино поступили угрозы о планах показать фильм про бойца ММА-гея из Чечни, независимая газета Новая газета упомянул Воскресенье.

“Тихий звукВ нем рассказывается история Хаваджа, многообещающего молодого бойца смешанных единоборств, который вынужден бежать из своего родного региона в Бельгию после того, как его брат узнает, что он гей, и обещает убить его.

Организаторы Артдокфеста в Москве сообщили «Новой газете», что человек, назвавшийся только «Соломон», попросил руководство фестиваля удалить документальный фильм из расписания фестиваля.

В Чечне недовольны. Организаторы процитировали этого человека, сказавшего им: «Если фильм покажут, будут ужасные последствия».

«Новая газета» сообщила, что организаторы отказались отменить шоу, поскольку Министерство культуры утвердило расписание фестиваля и билеты уже распроданы.

Между тем, артдокфест в Санкт-Петербурге был вынужден отменить показ фильма после того, как активист, выступающий против геев, подал жалобу в российский надзорный орган по защите прав потребителей, утверждая, что фестиваль пропагандирует “гей-ценности” среди несовершеннолетних в нарушение антикоронавирусных ограничений.

Полиция закрыла кинотеатры в Санкт-Петербурге в воскресенье после жалобы Тимура Полатова, самопровозглашенного президента Первого русского морального фронта, известного своей ультраконсервативной и анти-ЛГБТ-активностью.

Другой киностудии в Санкт-Петербурге, где должен был быть показан фильм в рамках фестиваля, пришлось отменить показы «во избежание провокаций и закрыть культурный центр».

Артдокфест попал под обстрел, и это было Предложения были отменены В предыдущие годы показывались документальные фильмы на спорные темы, в том числе на войну на востоке Украины.

Властный лидер Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что его регион – не что иное, как гетеросексуал.. Его приговор «железным кулаком» был предметом многих лет расследований в СМИ утверждений о лишении свободы и пытках ЛГБТ в секретных тюрьмах.