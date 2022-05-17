Фестиваль идей призван создать контекст для творчества авторов | Новости, спорт, вакансии

фото с фотографии: Алан Олсон

Хотя классическая музыка и опера могут показаться далекими от современного мышления, Фестиваль идей призван возродить спектакли с современным пониманием творчества и жизни тех, кто их пишет.

Члены комитета обсудили жизнь композиторов Дмитрия Шостаковича, Флоренс Прайс и Рихарда Вагнера в ходе утренней дискуссии в понедельник в средней школе Веллинг-Парк, куда прилетели учащиеся средней школы Парк и Джон Маршалл.

Симфонический директор Веллинга Джон Девлин, раввин Джошуа Лиф из Temple Shalom, программный директор YWCA Веллинг Рон Скотт-младший и помощник дирижера Антуан Кларк рассказали о жизни композиторов, о дискриминации, с которой Прайс столкнулась как чернокожая женщина в начале 20 века. Америке, к преследованию Шостаковича правительством Иосифа Сталина, к тени, которую творчество Вагнера бросит на немецкую идентичность после ее возможной ассоциации с нацистами.

По словам генерального директора Wheeling Symphony Orchestra Брайана Браунлиха, цель состояла в том, чтобы провести срез между личной жизнью, опытом композиторов и социальным климатом современной эпохи.

«(Речь идет о том), чтобы пролить свет на то, что это значило для их жизни в связи с социальными и политическими событиями того времени», — сказал Брунлих.

Родившаяся в Арканзасе в 1887 году, Прайс была музыкальным вундеркиндом со степенью в области игры на органе и фортепиано, и ее карьера боролась с расизмом и сексизмом, хотя в последние годы ее творчество возродилось. Скотт, который признал, что его музыкальные вкусы больше связаны с хип-хопом и R&B, чем с классическими симфониями, сказал собравшимся студентам, что борьба Прайса все еще находит отклик в нем.

«Когда вы впервые входите, когда вас впервые представляют, вы начинаете оценивать, насколько все в вас отличается — «Как я отношусь к классической музыке? «Это женщина, это черное, все это делает его таким другим», — сказал он. «Если вы уберете все это и сварите все это, вы просто получите человека, который настойчив, имеет драйв и продолжает совершенствоваться.

«Хотя то, с чем ей приходилось упорствовать, это… такие вещи, как толпа лауреатов, например, такая светлая кожа, что она может превзойти себя как другую расу, это вещи, к которым я не могу относиться лично. Но я могу относиться к таким вещам, как неверие в людей, которые должны любить вас, заставлять сверстников сомневаться или осуждать то, что вам нравится, заставлять кого-то смотреть вам в лицо и говорить, что вы не можете этого сделать, это то, что должно сделать ваше сердце — вот вещи которые позволяют вам относиться к этой музыке гораздо больше, чем просто играть для вас на пианино».

Лейф применил противоположный подход, призывая студентов оглядеться по комнате и распознать различия между людьми, которые, тем не менее, собираются вместе, чтобы участвовать в объединенном обществе, в отличие от однородного общества, к которому стремились нацисты, используя музыку Вагнера как идеал. Подталкивая Лейфа еще дальше, сравнивая «невозможный гений» Вагнера как композитора с невозможным обществом, которое он использовал для продвижения своей работы, он призывал слушателей относиться к красоте музыки Вагнера с уродством его идеалов.

Эти взгляды на мир сегодня должны вызывать у нас дискомфорт, они должны заставлять нас чувствовать себя отстраненными. «Должно быть, у нас проблемы с Вагнером», — сказал Лейф. «Если мы хотим насладиться красотой самой музыки, мы должны бороться с человеком, который ее написал, и увидеть мир, который он пытался представить. Если это дает нам возможность говорить о ней и думать о ней, то это стоило того.»

Девлин, исследователь Шостаковича, описал творчество композитора как бунт против притязаний на «патриотичную» музыку, основанную на русских народных песнях и музыке на военные темы. Столкнувшись с жесткими ограничениями на то, что считать приемлемой музыкой, Шостакович обратился к опере, которая давала больше свободы для выражения своих взглядов, высмеивая полицейский аппарат в «Носе» и «Леди Макбет Мценского уезда», которые подверглись резкой критике в СМИ. в статье, которую иногда приписывают Сталину, была запрещена в России на протяжении десятилетий.

«Четвертая симфония Шостаковича, которая вот-вот будет исполнена впервые, была снята с эстрады музыкантов во время репетиций, чтобы дать ей первую жизнь», — сказал Девлин. Вместо этого, поскольку он знал, что представлять Четвертую симфонию в том состоянии, в котором она была в то время, опасно, он написал Пятую симфонию, пьесу, которую мы будем исполнять в пятницу.

Шостакович знает, что Пятая симфония — это момент жизни и смерти для него как человека и для его творческой деятельности. Эта симфония получила название «Ответ советского художника на справедливую критику». … он делает это, чтобы убедиться, что Сталин разрешит премьеру и что произведение невероятно мощное. Первая часть, из четырех, представляет собой шокирующую картину того, какой была в то время советская художественная жизнь».

Мероприятие «Музыка как история с Востока на Запад» состоится в пятницу в 19:30 в Capitol Theater. Мероприятие бесплатное для студентов, посетивших сессию, со скидкой для сопровождающих взрослых. Симфония исполнит прелюдию к концерту Брайса. 2, Вступление к «Летучему голландцу» Вагнера и Симфонии № 1 Шостаковича. 5.

— Это альтернативная цитата, которая может быть частью Лифа. Я не был уверен, что мне понравилось больше, поэтому я звоню вам. —

«Вопрос, который у нас есть сегодня, заключается в том, что музыка Вагнера невероятно красива — и музыкально это так, — но человек, который ее написал, и темы, которые она охватывает, невозможны, потому что этого сообщества не существует», — сказал Лейф. Он пишет о появлении на сцене немецких мифов, идеальном мире, где все так, как должно быть.

«Но это не реальность. Реальный мир разнообразен, реальный мир запутан, реальный мир хаотичен, поэтому музыка Вагнера — это либо тоник, который помогает нам вернуться к нашему воображаемому видению того, каким он мог бы быть, если бы мир были чистыми и однородными, или Вагнер — это возможность для нас ». «Думать о мире, который уже разнообразен и на самом деле имеет много различий, которые некоторые утверждают, что разнообразие делает нас богаче и сильнее в процессе».

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