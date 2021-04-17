Фестиваль короткометражных фильмов в приходе Калказье возвращается в субботу | Подслащенный

Четвертый ежегодный фестиваль короткометражных фильмов епархии Калькасио вернется в субботу в Культурном центре Хеннинга, 923 Roth Street, Sulphur. Двери открываются в 10 утра, и в течение дня показывают 25 короткометражных фильмов.

Директор фестиваля Патрик Беннетт сказал, что фильмы длятся от трех до тридцати минут и созданы продюсерами со всего мира. «Скорее всего, будет около девяти или 10 фильмов Луизианы из пяти, снятых в округе Калькасье».

В этом году фестиваль также включает постановки из «48-часового киноспринта», где командам нужно снять фильм всего за два дня. «В фильмах должны были быть три вещи: персонаж, реквизит и одна строка диалога … Было бы неплохо увидеть, как каждая команда объяснила это».

«У нас также много зарубежных фильмов», – добавил он, имея в виду фильмы из Чили, России, Ирана, Новой Зеландии, Туниса, Венгрии, Чехии, Испании, Колумбии, Казахстана и Кении.

Хотя фестиваль продолжается до 15:30, Беннетт сказал, что зрителям рекомендуется остаться на весь день или просто насладиться одним или двумя фильмами. «Это хорошо для людей, у которых мало времени. Если вы не можете остаться весь день, выйдите на час и посмотрите четыре или пять коротких короткометражек … Это также хорошо для короткого периода внимания. Десять минут, просыпайся, потягивайся и возвращайся еще ».

Фестиваль открыт для публики, но Беннетт советовал «с большой отцовской осторожностью». Это независимые фильмы, не получившие рейтинга. Следовательно, они могут содержать ненормативную лексику или материалы для взрослых “.

Он добавил, что короткометражные фильмы – отличный способ продвинуться по карьерной лестнице, а посещение фестивалей предоставит возможность учиться у других. «Многие режиссеры будут среди зрителей. Так что у них будет время встать и ответить на вопросы».

Подача бесплатна. Чтобы просмотреть полный спектр и расписание выступлений, посетите http://www.hp.com/support www.calcashorts.com.