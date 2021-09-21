Феттель и Райкконен воссоединились, когда Гран-при России объявил расписание пресс-конференции пилотов

Это гоночная неделя, и это может означать одно – еще больше драмы! После тяжелого тройного удара головой, за которым следует перерыв, цирк теперь направляется в Россию на 53 кругах азарта. Однако перед стартом гонок в этот уик-энд у нас в четверг состоится конференция водителей, в которой будет несколько захватывающих пар.

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По мере того, как напряженность на трассе растет по всему полю, во время конференций часто происходит много интересных дискуссий и открытий. Режим регуляторов вместе Пара удивительных матчей, которые, несомненно, сделают игру увлекательной.

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Его бывшие коллеги и будущие коллеги

Одним из самых удивительных дуэтов, которые были выявлены, стали бывшие коллеги Эстебан Окон и Серхио Перес. После того, как они стали партнерами Force India, гонщики провели вместе не самое дружелюбное время.

Альянс, отмеченный несчастными случаями и плохой кровью, будет интересно увидеть водителей, разделяющих микрофон в Сочи. Оба находятся на очень разных этапах своей карьеры по сравнению с тем, что они провели в Force India. У обоих обладателей Гран-при надежное будущее с хорошими командами, можно только ожидать плодотворного разговора между ними.

МОНЦА, Италия – 30 августа: Себастьян Феттель из Германии, Ferrari, Кими Райкконен из Финляндии и Ferrari гуляют по паддоку во время предварительного просмотра перед Гран-при Италии Формулы-1 на автодроме Монца 30 августа 2018 года в Монце, Италия. (Фото Ларса Барона / Getty Images)

Райкконен и Феттель также посетят встречу со своими товарищами по команде. После поражения в двух гонках Кими Райкконен возвращается в сетку Формулы-1 и проведет конференцию со своим товарищем по команде Ferrari Себастьяном Феттелем. Два чемпиона, вероятно, будут вести очень противоречивые переговоры, поскольку Aston Martin Vettel подтвердил, что на 2022 год – сезон, в котором Кими не будет участвовать.

Вместе со своими бывшими товарищами по команде Валттери Боттас делит сцену с гонщиком, который может сопровождать его в следующем году; Антонио Джовинацци остается неопределенным в отношении сезона 2022. Тем не менее, будет убедительно увидеть, что говорят два гонщика.

Другие пары для GP конференции России

У нас есть половина квадроцикла Формулы-1, поскольку Ландо Норрис и Чарльз Леклерк стремятся вывести на сцену соперничество McLaren-Ferrari. Новичок встречает легенду, когда Юки Цунода и Льюис Хэмилтон вместе встретятся с представителями СМИ.

Мику Шумахеру есть что ожидать, так как он в паре с Даниэлем Риккардо. Больше разговоров о Монце и документального анализа Шумахера, тоже с некоторым смехом; Это та пара, которую мы с нетерпением ждали!

Формула-1 F1 – Гран-при Италии – Национальный автодром Монца, Монца, Италия – Пьер Гасли из AlphaTauri празднует победу в Гран-при Италии на подиуме, заняв второе и третье места Карлос Сайнс-младший из McLaren Racing Point Лэнс Стролл | Фотография: Дженнифер Лоренцини / Reuters

Фернандо Алонсо обсудит следующие выходные с Лэнсом Строллом, а выпускники Red Bull Academy Карлос Сайнс и Пьер Гасли сделают то же самое. Хаас и Уильямс вместе снимают фильм, в котором Никита Мазбин будет сидеть рядом с Николасом Латифи.

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После гонки в Монце Макс Ферстаппен встретится лицом к лицу с пилотом, с которым он может бороться за титул в будущем, Джорджем Расселом. Может ли это быть началом соперничества Red Bull и Mercedes следующего поколения?

Формула-1 F1 – Гран-при Бельгии – Спа-Франкоршам, Спа, Бельгия – 28 августа 2021 г. Макс Ферстаппен из Red Bull празднует квалификацию поул-позиции с Уильямсом Джорджем Расселом, поскольку пул 2 проходит через REUTERS / John Thys

С приближением выходных вы можете Держать Пресс-конференция в 12:30 четверг. Это наверняка было бы прекрасным знакомством с сексуальным русским доктором.

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Посмотрите эту историю: Самое короткое количество пилотов Формулы-1 – это Юки Цунода и Ландо Норрис.