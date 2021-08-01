Фехтование – Франция заняла 8-е место среди золотых медалей

ЧИБА, Япония (Рейтер) – Франция выиграла командные соревнования среди мужчин на рапирах, победив Олимпийский комитет России со счетом 45-28, и завоевала рекордную восьмую золотую медаль на олимпийских соревнованиях страны.

Франция, серебряный призер чемпионата Рио-2016 в Рио, встретилась с новой молодежной сборной России, большая часть которой приняла участие в своих первых Олимпийских играх.

Франция сохраняла прочное лидерство на протяжении всего матча, поскольку члены обеих команд шли по трассе, осторожно глядя друг на друга, прежде чем наносить удары руками и ногами.

Эрванн ле Печу набрал последнее очко и обеспечил победу Франции быстрым и точным ударом в незащищенный торс своего противника.

Пятикратный олимпиец сказал, что он сосредоточился на том, чтобы получить удовольствие от последнего катания, чтобы выиграть золотую медаль в последней игре своей карьеры.

Но он не имел в виду рекордные восемь титулов для Франции на одной Олимпиаде.

«Мы не знали этой истории, но думаем только о нашей команде», – сказал Лу Бешо. «Но я очень горжусь тем, что написал небольшой кусочек истории».

Команда Китайской Республики вышла в финал после своей неожиданной победы над командой США, занявшей первое место, и упорно боролась, прежде чем выйти со счетом 45-41.

Завоевав серебряную медаль, россияне не смогли защитить золото, завоеванное ими на Рио-2016. Трое из четырех участников – моложе 22 лет, в том числе близнецы Кирилл и Антон Бородачевы. Единственный вышедший на замену Тимур Сафин – один из бывших обладателей золотых медалей.

Франция впервые выиграла титул на Олимпийских играх в Париже в 1924 году и в седьмой раз выиграла его в Сиднее в 2000 году.

США заняли третье место после победы над Японией в матче за бронзу.

Затем последний японский фехтовальщик Киёске Мацуяма присел на трассе, не в силах сдержать слезы. Он заставил Ле Печу выйти в полуфинал, набрав 10 очков перед финальным очком Франции, который Ле Печу назвал «очень сложным».

Тренер сборной Японии коснулся лбом Мацуямы, а сборная США высоко подняла свой флаг на другом конце трассы.

(Отчетность Сакуры Мураками) Редактирование Химани Саркар и Клэр Фэллон

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