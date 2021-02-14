Фиби Уоллер Бридж и Дональд Гловер в главных ролях в сериале «Мистер и миссис Смит» от Amazon

Фиби Уоллер Бридж и Дональд Гловер сыграют главную роль в новом сериале Amazon Prime по мотивам фильма 2005 года. Мистер и миссис Смит. В фильме снимаются Анджелина Джоли и Брэд Питт в роли супружеской пары наемных убийц, которым поручено убить друг друга.

Я пытаюсь представить, что такое мост Уоллера Дрянь Из этой новости и от того, сделает ли миссис Смит Помимо камеры Дрянь Он был известен (пожалуйста). И! Это не первый раз, когда две звезды снимаются в одной постановке; Оба они были в фильме Диснея 2018 года. Соло: История Звездных войн, В молодости Лэндо стал Калриссианом, играя робота L3-37.

Гловер сделал заявление, рассказав о своей жизни. Детский Гамбино Instagram Страницей поделилась Дженнифер Солк, глава Amazon Studios. В своем заявлении она описала эту пару как «команду мечты» студии.

Гловер и Уоллер-Бридж будут исполнительным продюсером Мистер и миссис СмитИ разнообразный упомянулФранческа Слоун станет моделью для сериала, который должен выйти в 2022 году.

Уоллер-Бридж создал и написал для популярного сериала Ева была убита По романам Люка Дженнингса, и он тоже Сценарист в позднем фильме о Джеймсе Бонде Некогда умирать. Гловер – большой поклонник серии FX Атланта, Кто его создал и стал соавтором (это был его последний сезон Пандемия коронавируса откладывается).

Обе звезды работали над другими проектами с Amazon Studios; Распространено Дрянь В США музыка Гловера Остров Гуава Первоначально он был произведен Amazon.