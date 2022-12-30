Фигуристка Камила Валиева воссоздает вирусный танец «Среда» в невероятном номере

Goo Goo для Уэнсдей Аддамс! Российская фигуристка Камила Валиева произвела впечатление как на зрителей, так и на конкурентов тем, что включила актера. Дженна Ортегапопулярный Среда Станцуй под ее сексуальную программу на чемпионате России по фигурному катанию 2023 года на прошлой неделе.

Одета как Среда Аддамс — в комплекте с готическим гримом, черным платьем и длинными проводами — 16 лет на лыжах Песня The Cramps 1981 года «Goo Goo Muck» в ее исполнении. Теперь знаковые движения Ортега стал известен после премьеры сериала на Netflix в ноябре.

У Валиевой есть движения рук, физические толчки и общее чувство спокойствия — и ТИК Так Полностью впечатлен.

Она даже начала упражнение с того, что сначала имитировала объект рукой вдоль барьера катка, а затем «поднялась из могилы», прежде чем выйти на лед.

Камила Валиева — Уэнсдей Адамс на льду!

Говоря о TikTok, Среда танец Чаще всего он сочетался с «Кровавой Мэри» Леди Гаги. На сайте социальной сети, так что, в разгар своей рутины, Валиева перешла от «Гу-гу» к Гаге — и продолжала впечатлять.

Валиева превратила его в трек Гаги «Кровавая Мэри» во время выступления.

во время интервью на Вечернее шоуОртега сказала Джимми Фэллону, что видела видео с Сьюзи, Банши и Деннисом Лаваном в Бо Тревели «архивные кадры, на которых дети-готы танцуют в клубах в 1980-х», чтобы создать танец, который мгновенно стал вирусным.

«Netflix, они говорили мне: «О, ты знаешь, Дженна, это будет вещь TikTok», и я подумал: «Да, да, да, ну что угодно»… Тогда они были правы», — сказал летний актер о сцене.

Джина Ортега танцует Среда.

В итоге Валиева взяла серебро в женском первом дивизионе — уступив 15-летней Софии Акатьевой. Она получила в общей сложности 247,32 балла от судей за короткую программу и произвольную программу.

Но, несмотря на свое второе место, он определенно завоевал кровавые сердца TikTok.

Вот полная рутина.